MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Leena Malkin Mitä tiedämme terrorismista –kirjan virtuaalipressiin ke 30.9. klo 10

Tervetuloa dosentti, yliopistonlehtori Leena Malkin Mitä tiedämme terrorismista –kirjan Zoom-pressiin keskiviikkona 30.9. klo 10.

Terrorismista on väitetty paljon, mutta mitä siitä oikeasti tiedetään? Leena Malkki on terrorismiin erikoistunut dosentti ja yliopistonlehtori Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa Helsingin yliopistossa. Malkki on jo vuosien ajan totuttu näkemään medioissa taustoittamassa väkivaltaisten iskujen syitä, sillä hän on alan harvoja asiantuntijoita Suomessa.

Mitä tiedämme terrorismista -teos käsittelee niin terrorismin historiaa kuin nykytilaa ja tulevaisuuttakin. Kirjassa perehdytään myös moniin päivänpolttaviin aiheisiin, kuten Syyriaan ja Irakiin lähteneisiin ISIS-vapaaehtoisiin.

Terrorismia voidaan tutkia kuin mitä tahansa ihmisen toimintaa. Tulokset asettavat kyseenalaiseksi monia länsimaisia uskomuksia ja myyttejä terrorismista. Tutkimustieto auttaa myös ymmärtämään tätä väkivaltaista ilmiötä kohuotsikoita syvällisemmin sekä asettamaan terrorismista käytävän nykykeskustelun osaksi pidempää kehitystä.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi