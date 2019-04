Mullankaivajat Saimaalla – koululaiset arkeologeina

Barbie juhlii kuusikymppisiään Savonlinnan Riihisaaressa 5.3.2019 08:39:06 EET | Tiedote

Barbie-nukke esiteltiin 9.3.1959 New Yorkin lelumessuilla. Barbie on monelle sukupolvelle tuttu, ja edelleenkin tämä 60-vuotias ajaton kaunotar on voimissaan eri puolilla maailmaa. Barbie ei ole tavanomainen lelu, sillä se on seurannut aikaansa sekä kuvastanut kulttuurin muutoksia ja muodin virtauksia. Savonlinnan Riihisaaressa lauantaina 9.3. avautuvassa Barbie 60 vuotta –näyttelyssä on esillä yli 300 Barbie-nukkea 1960-luvulta nykypäiviin. Näyttelyn on tuottanut Savonlinnan maakuntamuseo.