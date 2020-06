Mummotunneli avautui turvavälejä noudattaen

DOKUMENTTI ”294” ON KIITOS KORONAKRIISIN ETULINJAN TYÖNTEKIJÖILLE 26.5.2020 09:08:02 EEST | Tiedote

294 on Dome Karukosken ohjaama lyhytdokumentti suomalaisen ruokakaupan henkilökunnasta koronakriisin aikaan keväällä 2020. Dokumentin on tilannut HOK-Elanto kunnianosoituksena ja kiitoksena kaikille niille etulinjassa työskenteleville ammattilaisille, jotka pitävät arkemme pyörimässä kaupoissa, terveydenhuollossa ym. Dokumentin nimi 294 tulee tutkimuksesta*), jonka mukaan myymälän kassa on Suomen 294. arvostetuin ammatti.