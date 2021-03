Mummukirja kertoo elämästä isoäitiyden roolissa

Tuula Vainikainen kirjoittaa teoksessaan Mummukirja – Mistä isoäidit on tehty? (Kirjapaja) isovanhemmuudesta naisen kokemana. Mummukirja on kiehtova tutkimusmatka moni-ilmeiseen isoäitiyteen ja varttuneen naisen elämään sukupolvien ketjussa.

Isovanhemmuutta kutsutaan usein elämän jälkiruuaksi. Se on rakkautta, huolenpitoa, iloa ja ihmetystä, surua, naurua, huolta ja yhteisyyttä. Lapsenlapset ovat useimmiten ihania, mutta millaisista aineksista oma rooli mummuna, mummina tai isoäitinä rakentuu?

Omaa heräämistään isoäidin rooliin Vainikainen pohtii näin: ”Mitä minulle tapahtui, kun minusta tuli mummu? Jotain mahdottoman isoa hellyyttä ja rakkautta virisi sydämessäni, ja samat tunteet ovat lämmittäneet minua ja toivottavasti myös lapsenlapsiani siitä lähtien.”

Teoksessa todetaan, että isoäitiys ei ole kaikille maailman tärkein asia eikä tunnesuhde lapsenlapseen synny välttämättä ensi kohtaamisella. ”Ulkoa annetussa roolissa ei voi olla oma itsensä. Työssä oleva mummu saa olla sama ihminen kuin aiemminkin, pitää työtään tärkeänä ja menestyä siinä. Hän antaa lapsenlapselleen esimerkin työstään nauttivasta aikuisesta”, Tuula Vainikainen kirjoittaa.

Ikävuodet, omat kiireet ja muu elämäntilanne saattavat yllättää mummut. Jokainen isoäiti piirtää kuitenkin omat rajansa ja mittaa etäisyytensä rakkaisiinsa niin, että selviytyy. Se on hänen velvollisuutensa itseään kohtaan. Jokainen mummu on arvokas omana itsenään, kirjassa todetaan.

”Jokaisella on käyttövoimanaan omanlaisensa eletty elämä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Jokaisella on edeltävien sukupolvien ketjussa erilaisia isoäitejä, joiden isoäitiys on vaikuttanut jälkeen tuleviin. Sukupolvien ketju on suuri ihme”, Vainikainen sanoo.

Tuula Vainikainen, Mummukirja – Mistä isoäidit on tehty? Kirjapaja 2021. 229 s. Kansi Emmi Kyytsönen. Kl 17.3. ISBN 978-952-354-334-8. Ilmestynyt. Äänikirja teoksesta ilmestyy 6/2021.

Tuula Vainikainen on turkulainen tietokirjailija, terveys- ja perheasioihin erikoistunut toimittaja ja viiden lapsen mummu. Vainikainen on valittu vuoden tiedetoimittajaksi 2010, ja hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, esim. Nivelet kuntoon (2020), Miksi aina väsyttää? (2017) ja Kumppanina muistisairaus (2016).

