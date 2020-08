Mun Espoo -kyselyt keräävät espoolaisten ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta

Espoon kaupunki kartoittaa asukkaiden toiveita tulevaisuuden Espoosta kahdella kyselyllä, jotka ovat espoolaisten vastattavissa lokakuun loppuun saakka.

Vastauksia hyödynnetään kaupungin strategian, Espoo-tarinan, päivityksessä ja kaupunkiympäristömme kehittämisessä. Kyselyt käynnistyivät 21.8.2020 ja ensimmäisen viikonlopun aikana niihin saatiin jo satoja vastauksia.

Espoo-tarina on espoolaisten yhteinen asia

Espoo-tarinan valmistelu tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 on käynnistynyt. Nyt Espoon kaupunki kerää kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita Espoon tulevaisuudesta luottamuselinten käsittelyn pohjaksi.

”Meille on tärkeää, että Espoo-tarinassa kuuluu espoolaisten ääni, joten kutsumme kaikki mukaan osallistumaan”, sanoo kaupungin strategiajohtaja Jorma Valve.

”Espoo-tarina on ollut yhteinen suunnannäyttäjä Espoon kehittämisessä jo kahden valtuustokauden ajan. Tarinamuotoista strategiaa on ollut helppo viestiä ja sen toteuttamiseen on sitouduttu hyvin”, Valve sanoo.

Mun tulevaisuuden Espoo -kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

Tärkeät ja kehittämistä vaativat paikat kartalle

Samaan aikaan Espoon tulevaisuuden näkymiä ja asukkaiden toiveita kartoittavan kyselyn kanssa on käynnissä toinen, karttapohjainen kysely, joka keskittyy erityisesti espoolaisen kaupunkiympäristön kehittämiseen.

Karttakyselyssä vastaajat pääsevät merkitsemään kartalle, miltä heidän Espoonsa näyttää ja tuntuu: Miten arki sujuu kotikaupungissa – kodin, työpaikan tai opiskelupaikan lähiympäristössä? Miten eri paikkoihin liikutaan? Mitkä ovat tärkeitä tai rakkaita paikkoja? Mitä paikkoja Espoossa tulisi kehittää – ja miten?

Tietoa hyödynnetään strategiatyön lisäksi Espoon kaupunkisuunnittelussa sekä Aalto-yliopiston urbaania elinympäristöä ja sen terveyttä edistäviä vaikutuksia koskevassa tutkimuksessa.

”Kaupunkisuunnittelussa tarvitaan tietoa siitä, miten espoolaiset kokevat lähiympäristönsä, mitä he arvostavat ja tarvitsevat sekä missä ja miten he liikkuvat. Näin kattavaa aineistoa ei ole aiemmin ollut saatavilla. Kyselyllä kerättävää tietoa tullaan käyttämään kaavoitustyössä useiden lähivuosien ajan, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen.

Karttakyselyyn vastaaminen kestää noin 20-30 minuuttia.

espoo.fi/munespoo

Lisätiedot

strategiajohtaja Jorma Valve, puh. 046 877 2055, jorma.valve@espoo.fi

kehittämispäällikkö Niko Ferm, puh. 040 552 1271, niko.ferm@espoo.fi

suunnittelupäällikkö Johanna Palomäki, puh. 040 849 0890, johanna.palomaki@espoo.fi (Mun Espoo kartalla -kysely)