Munkkiniemen uimarannalla uintikielto sinilevän massaesiintymän takia

Sinilevää on havaittu myös muilla Helsingin uimarannoilla. Tällä hetkellä runsaita määriä on havaittu ainakin Tuorinniemen, Laajasalon, Puotilan, Seurasaaren ja Mustasaaren uimarannoilla, ja niissä on voimassa uinnin välttämissuositus sinilevän esiintymisen ajan. Uimarannoilla sinilevätilanne voi vaihdella tyypillisesti äkillisestikin tuulten suunnasta ja voimakkuudesta riippuen. Ajankohtaiset tiedot suurten yleisten uimarantojen levätilanteesta löytyy ulkoliikuntakartta-palvelusta.

Pienillä yleisillä uimarannoilla ei ole uimarantavalvontaa eikä sinilevän esiintymistä rannoilla havainnoida säännöllisesti. Sinilevää havaittaessa uimarannan vedessä ei suositella uimista, ja sinilevätilanne vedessä kannattaakin aina tarkistaa ennen uimista.