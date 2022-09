Muodin kauppa nousussa Sokoksella – 70-vuotias tavaratalo on Suomen arvostetuin vaateliike

– Haastavasta korona-ajasta huolimatta Sokoksen pukeutumisen myynti kasvoi tämän vuoden tammi–elokuussa 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun markkinan vastaava kehitys oli Muoti- ja urheilukauppa ry:n mukaan 7,5 prosenttia, S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupan ketjujohtaja Mika Laakso kertoo.

Sokos on palannut muotikaupan muuta markkinaa vahvemmassa kasvussa koronaa edeltävälle uralle. Toimintaansa voimakkaasti uudistaneen Sokoksen pukeutumisen kauppa oli jo tuolloin nousukiidossa.

Koronan vuoksi patoutunut kulutuskysyntä lähti pukeutumisen kaupassa purkautumaan vuoden 2021 kesällä ja alkusyksyllä. Muodin myynti elpyi Sokoksella selvästi, kun koronarajoituksia hetkellisesti kevennettiin. Kuluvan vuoden huhti–elokuussa Sokoksen muodin myynti saavutti jo koronaa edeltävän vuoden 2019 tason.

– Syksyn alku on osoittanut, että ostopatoumaa on edelleen. Sokoksella muotikaupan vahva myyntivire on säilynyt, ja syyskuun myynnissä trendi näyttää jatkavan kesän nousujohteista linjaa, Laakso toteaa.

Sokos on Suomen arvostetuin vaateliike

Pukeutumisen myynnin rivakkaa kasvutahtia on Sokoksella siivittänyt henkilökohtaisen palvelun ja valikoimien pitkäjänteinen kehittäminen. Laadukkuus ja tunnettuus luotettavana kotimaisena toimijana nostivat Sokoksen Suomen arvostetuimmaksi vaateliikkeeksi Taloustutkimuksen Brändien arvostus 2022 -tutkimuksessa.

– Palvelun kehittäminen, miesten ja naisten laadukkaaseen muotiin keskittyminen ja verkkokauppaan panostaminen käynnistyivät jo ennen koronaa, emmekä luopuneet linjasta pandemia-aikanakaan. Sekä asiakastyytyväisyyden että myynnin kehitys kertovat meidän olevan oikealla tiellä, Mika Laakso iloitsee.

Kuluttajaa kiinnostaa nyt kestävä, mukava ja käytännöllinen pukeutuminen

Monikäyttöiset ja arjessa helposti yhdisteltävissä olevat vaatteet kiinnostavat nyt kuluttajia. Myös vaatteiden kestävyys ja laadukkuus ovat kuluttajille tärkeitä, ja ihoa vasten miellyttäviä materiaaleja arvostetaan. Tyyli on edelleen rento ja mukava, vaikka pukeutuminen on palannut hieman siistimpään suuntaan lähityön sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien myötä.

– Syyssesongin isoja trendejä niin vaatteissa kuin asusteissakin ovat tikki ja erilaiset neuleet. Ne istuvat myös monen kuluttajan suosimaan kerrospukeutumiseen: Syksyllä sisävaatteiden päälle vetäistään tarpeen mukaan vaikkapa paitatakki ja neule- tai tikkiliivi, Sokoksen pukeutumisen ryhmäpäälliköt Mari Viri ja Iiro Kourujärvi kertovat.

Tulevaan pikkujoulukauteen halutaan puolestaan pitkän korona-ajan jälkeen pukeutua näyttävästi ja juhlavastikin. Juhlakauden vaatteissa nähdään kiiltoa ja säihkettä, mutta myös nahkaa, pitsiä ja kudottuja tai printattuja kuoseja.

Miesten pukeutumisessa pinnalla juuri nyt:

neuleet erilaisilla pintastruktuureilla

pehmeät flanellipaidat (ruudullisina)

helpot college-tuotteet

kauluspaidat

tikki- ja villakangastakit.

Naisten pukeutumisessa pinnalla juuri nyt:

neuleet herkullisissa väreissä, neuleliivit ja kashmirneuleet

kukkamekot syksyn väreissä

trikoopuserot, poolot ja tikkiliivit kerrospukeutumiseen

farkut ja jeggingsit

aluspukeutumisen bambutuotteet.

Brändien arvostus 2022 -tutkimuksessa selvitettiin 585 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa. Taloustutkimus toteutti tutkimuksen touko-kesäkuussa 2022 ja sen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta.