Muonionjoelle ja Tenojoelle tulossa tavanomaista suurempi tulva

Ounasjoella virtaama on lähtenyt uudelleen nousuun ja toista virtaamahuippua ennustetaan loppuviikolle. Tulvahuipun arvioidaan nousevan Kittilässä hieman viime viikon alun tulvahuippua suuremmaksi. Tornionjoen yläosalla ja Muonionjoella tulvahuippu on odotettavissa viikonloppuna tai ensi viikon alussa. Tulvahuipusta on tulossa tavanomaista suurempi ja esimerkiksi Muoniossa vedenkorkeus voi nousta korkeammalle kuin edellisen suuremman tulvan aikana vuonna 2020. Tenojoella tulvahuipusta ennustetaan tavanomaista suurempaa ja se ajoittuu helatorstain tietämille.

Ounasjoella, Tenojoella ja Tornionjoella ei ole odotettavissa suurempia tulvavahinkoja. Muonionjoella tulva voi nousta Ruotsin ja Suomen väliselle rajatielle Karesuvannossa.

Ivalojoella ja Kemijoella suurin tulvahuippu on jo saavutettu. Näissä vesistöissä tulva jäi tavanomaista pienemmäksi. Ivalojoella on lähipäivinä toinen tulvahuippu, mutta sen ennustetaan jäävän ensimmäistä tulvahuippua pienemmäksi. Kemijärven tulovirtaama on laskenut ja järvi on saatu täytettyä lähelle säännöstelyn ylärajaa. Muiden säännösteltyjen järvien täyttäminen kesävedenkorkeuteen on vielä käynnissä.

Tulvatilanne on pysynyt rauhallisena. Tulvatilannetta seurataan erityisesti Tornionjoella, Muonionjoella, Ounasjoen yläosalla ja Tenojoella. Seuraava viranomaisten tulvakokous on 31.5.2022.