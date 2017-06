Muoti kuuluu kaikille - Nuorten naisten vaatemerkki Boy Meets Girl® tuo särmää Prismoihin

30.6.2017 09:00 | Wolfcom

Kantaaottava newyorkilainen Boy Meets Girl -vaatemerkki saapuu Suomeen ja kaikkiin Prismoihin elokuun puolivälissä. Uuden merkin myötä Prisma tarjoaa näkemyksellisiä shoppailumahdollisuuksia nuorille ja muotitietoisille naisille kautta maan.

Boy Meets Girl on yhdysvaltalaisen muotisuunnittelija Stacy Igelin 16 vuotta sitten luoma brändi, joka puhuttelee etenkin tyttöjä ja nuoria naisia. Sen faneina tunnetaan esimerkiksi huippumalli Kendall Jenner ja näyttelijät Rosario Dawson ja Rachel Bilson.

"Boy Meets Girl ammentaa ideoita New Yorkin jatkuvasti muuttuvasta katutaiteesta ja musiikista. Haluan luoda hauskoja vaatteita tiedostaville nuorille naisille, joilla riittää asennetta ja uskallusta", muotisuunnittelija Stacy Igel määrittelee.

Vaatemerkki tarjoaa rentoja ja hyvännäköisiä vapaa-ajan vaatteita kuten t-paitoja, toppeja, huppareita, takkeja, housuja, mekkoja ja sortseja. Brändin tunnuspainokuvio on ikoninen siluettikuva toisiaan katsovista tytöstä ja pojasta.

Prisman valikoimiin tulee myös Boy Meets Girl -brändin lifestyle-tuotteita kuten vuodevaatteita, pyyhkeitä ja sisustustyynyjä.

Uskottavaa katumuotia kautta maan

Vaatebrändin tie Suomeen oli luonteva, sillä Stacy Igeliä puhutteli Prisman filosofia muodin kuulumisesta kaikille. Myös Prismalle merkki on sopiva yhteistyökumppani, joka tukee hypermarketketjun asemaa koko perheen vaatettajana.

"Muoti kuuluu sinne, missä suomalaiset haluavat sitä kuluttaa. Prisma on muotitalo, jossa muoti kuuluu kaikille ja jossa jokaisella on oikeus pukeutua omalla tyylillään. Me tarjoamme vaatteet, jalkineet, reput ja laukut sekä asusteet koko perheelle, arkeen ja juhlaan hintatasolla, johon kaikilla on varaa", pukeutumisen valikoimajohtaja Päivi Hole S-ryhmän vähittäiskaupasta sanoo.

Prisma on tutkitusti suomalaisten mieluisin vaatteiden ostopaikka. Boy Meets girl -merkin lanseeraus vie kauppaketjun taas askeleen lähemmäs tavoitteen täyttymistä: Muoti kuuluu Prismalle.

"Olemme erittäin ylpeitä, että toteutamme nyt lupauksemme myös kaikista muotitietoisimman kohderyhmän, eli nuorten naisten kohdalta", Hole summaa.

Tyyliä ja itsetuntoa, mahdollisuuksia toteuttaa unelmansa

Boy Meets Girlin viestittämä maailmankatsomus on puhutellut nuoria naisia merkin perustamisesta lähtien.

"Hyvä itsetunto ja oma rohkea tyyli kuuluvat kaikille ja juuri siksi uskon merkin menestyvän tasa-arvoisuudestaan tunnetussa Suomessa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus unelmoida ja myös toteuttaa unelmansa", Stacy Igel painottaa.

Boy meets Girl lanseerataan myös New Yorkin Macy’s tavarataloihin. Sitä on tähän saakka myyty muiden muassa Nordstrom-tavarataloissa ja Pariisin legendaarisessa, trendien edelläkävijöiden suosimassa colette-konseptiliikkeessä. Prismoihin Boy meets Girl saapuu 16.8.