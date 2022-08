Muotoilija Tapio Anttila palkittiin kansainvälisellä muotoilupalkinnolla jo kolmannen kerran tänä vuonna

Alun perin Prize Designs for Modern Furniture + Lighting Winner -palkinnolla on ollut 1949 Museum of Modern Art (MoMa) perustama ja nyt seitsemän vuosikymmentä myöhemmin Global Design News ja Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design lanseerasivat sen uudelleen. Kansainväliseen jyryyn kuuluivat Kenneth P. Baker / Genzler USA, Carsten Fischer / Henning Larsen Architects Tanska, Francine Houben / Mecanoo Architecten Tanska ja Christopher Ingenhoven / Ingenhoven Architects Saksa. Useiden satojen ehdotusten joukosta jyry poimi 60 tuotetta ja suunnittelijaa 24 eri maasta. ”Furniture” kategoriassa oli kolmetoista sarjaa tuoleista tekstiileihin. Day&Night vuodesohva osallistui ”Seating units” -sarjaan.



”Tämä palkinto on minulle ehkä merkittävin kansainvälinen tunnustus. Olen urani aikana saanut useita palkintoja `vuoden parhaista tuotteista´, mutta tämä palkinto tulee pidemmältä aikaväliltä ja merkityksellisyyttä lisää tietysti myös se, ettei palkintoja tällä kertaa ollut jaossa kovin montaa” -kertoo Tapio Anttila.



Palkinnon tavoitteena oli löytää ja palkita maailman parasta ja innovatiivisinta designia. Kilpailuohjelman arvostelukriteerit olivat seuraavat (otteita ohjelmasta):

“The new, reformatted program showcases the best and the most outstanding new examples of furniture and lighting created by some of the most renowned international designers and architects and produced and marketed by the best and most innovative manufacturers worldwide.”

“Thanks to its global reach and highly reputable jury, the winners of the annual Global Design News Prize Designs can be considered as the definitive list of the world’s best furniture, lighting, and fabric/textile products”



Palkintoseremonia ja -gaala pidetään syyskuun 30. Ateenassa. Sen järjestää The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.



Omintakeista suomalaista designia



Day&Night on innovatiivinen ja käytännöllinen vuodesohva, joka on saanut aiemmin sekä Good Design Award:in että Iconic Awards: Interior Innovation Award:in. Kansainvälistä huomiota on herättänyt tuotteen kekseliäs muotoilu - sohva joka ei näytä vuodesohvalta ja toimii ilman mekanismeja. Sitä voi käyttää parivuoteena tai jakaa kahdeksi erilliseksi vuoteeksi. Selkänojatyynyihin on kätketty vuodevaatteet. Day&Night -vuodesohva kuuluu Tapio Anttilan nimeä kantavaan suunnittelijan omaan mallistoon.



Anttila on palkittu useilla kotimaisilla ja kansainvälisillä muotoilupalkinnoilla. Tämä tunnustus oli jo kolmas tänä vuonna. Alkuvuodesta Anttila sai peräti kahdenkymmenennen Good Design Awardin ja kolmannen Green Good Design Awardin, joka myönnetään ekologiselle designille. Sen palkinnon sai Renki-tuotesarja, joka tehdään nyt palkitun Day&Night vuodesohvan rungon hukkapaloista. Tapio Anttila Collection on keskittynyt designin lisäksi useisiin konkreettisiin vastuullisuus tekoihin mm. kompensoimalla kaikkien mallistoon kuuluvien tuotteiden päästöt.