Muovin tarina -näyttely kuvaa muoviroskan matkan uudeksi esineeksi

Muoveja käytetään paljon ja niillä on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Kiertotaloudessa muovijäte hyödynnetään raaka-aineena ja se muutetaan hyödyllisiksi tuotteiksi. Kun muovin sisältämä hiili saadaan säilymään kierrossa pitkään, vähennetään ilmastopäästöjä ja säästetään luonnonvaroja.

Näyttelyssä tuodaan näkyväksi tarina siitä, kuinka kasvavasta muovijätevirrasta voidaan tuottaa kestäviä ja vähähiilisiä tuotteita. Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -projektissa on kerätty muovia espoolaisista kouluista. Pilottikouluina toimivat Olarin ja Ruusutorpan koulut, joissa oppilaat pääsevät perehtymään aiheeseen projektin aikana.

Muoviroskaa on tutkittu ja työstetty Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratoriossa. Kierrätysmuovista on suunniteltu ja muotoiltu erityisesti ulkokalusteita ja muita kaupunkiympäristöön tarkoitettuja esineitä. Niitä valmistetaan kierrätysmuovista 3D-tulostusta hyödyntäen. Näyttelyssä näet kierrätysmuovin eri käsittelyvaiheet ja siitä suunnitellut tuotteet.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Ruukinranta, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Itsenäisyyspäivänä 6.12., uudenvuodenpäivänä 1.1. ja loppiaisena 6.1. klo 10–16. Suljettu joulunpyhinä 24.-26.12.2021. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi on Espoon kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen projekti, joka on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeen tukiohjelmasta. Projekti on alkanut vuoden 2021 alussa ja jatkuu syyskuun loppuun 2022 saakka.