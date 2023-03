Murha paremmissa piireissä aloittaa hurmaavan cozy crime -dekkarisarjan

Kiinasta kääntävä Rauno Sainio Agricola-ehdokkaana 16.3.2023 11:41:01 EET | Tiedote

Suoraan kiinasta kirjallisuutta kääntävä Rauno Sainio on ehdokkaana Agricola-palkinnon saajaksi. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntää palkinnon merkittävän kaunokirjallisen teoksen erinomaisesta suomennoksesta. Sainion kääntämä ehdokasteos on Chi Zijianin Puolikuu. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.