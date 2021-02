Murun viinibaarissa El Cocinero tapas pop up

Helmi-maaliskuussa Murun viinibaarissa päästään nauttimaan espanjalaisten makujen pop up –ravintola El Cocinerosta, kun maailman huippuravintoloista tuttu keittiömestari Matti Romppanen saapuu viinibaariin valmistamaan tapaksia.

Jo yli kaksikymmentä vuotta alalla työskennellyt Romppanen on tehnyt näyttävän uran Suomessa ja ulkomailla – Suomessa Romppanen on toiminut mm. Chez Dominiquen ja Luomon keittiömestarina. Maailman huippuravintoloista tutuksi ovat tulleet niin Gordon Ramsayn ja Tom Aikensin ravintolat kuin the Fat Duckinkin keittiö.

Espanjalaiseen ruokaan ja tapaskulttuuriin Romppanen ihastui asuessaan Barcelonassa, missä hän pyöritti skandinaavista Routa-ravintolaa vuosina 2008-2011. Espanjalainen tunnelma kulkeutui Romppasen mukana suosittuun tapasravintola Soil Wine Roomiin, joka toimi Fredrikinkadulla 2015-2019.

El Cocineron menu ammentaa Espanjan parhaista herkuista. Listalta löytyy laadukkaista raaka-aineista valmistettuja klassisia tapaksia aina merenelävistä suussa sulavaan Iberico-kinkkuun.

- Ajatuksena on ollut tuoda Barcelonan tunnelmaa keskelle talvista Helsinkiä, Romppanen kertoo.

- Tapasmenu tulee elämään pop upin aikana fiiliksen ja raaka-aineiden mukaan.

- Tätä makumatkaa olen kaivannut, sillä juuri Galician ja Katalonian tapakset ovat viinillisesti niin monimuotoisia, että vesi herahtaa kielelle ja mieli matkaa Espanjan auringon alle, toteaa sommelier ja ravintoloitsija Samuil Angelov.

Murun viinibaari on auki keskiviikosta lauantaihin, ja jokaiselle päivälle on varattu oma teemansa. Keskiviikkoisin järjestetään viinivisa, joka muistuttaa perinteistä pubivisaa. Torstaisin tunnelmoidaan pop up -samppanjabaarin hengessä, jolloin tehdään spesiaaliaukaisuja. Näin asiakkaat pääsevät tutustumaan hieman harvinaisempiin samppanjoihin, jotka eivät ole muuten lasimyynnissä. Näitä erikoisuuksia pääsee maistelemaan neljän senttilitran lasillisesta ylöspäin. Perjantaipulloksi valikoidaan jokin harvinainen punaviini ja lauantaisin on luvassa lauantaitasting, jossa tutustutaan viikoittain vaihtuviin viineihin sommelierin opastuksella.