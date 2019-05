Museoiden yötä vietetään Kuntsilla lauantaina 18.5.

Kansainvälisenä museopäivänä lauantaina 18.5. vietetään Kuntsin modernin taiteen museossa Museoiden yötä klo 11-22.

Kaikkiin Vaasan kaupungin museoihin on ilmainen sisäänpääsy kansainvälisenä museopäivänä. Pohjanmaan museo ja Tikanojan taidekoti ovat avoinna klo 10-17 ja Vaasan taidehalli on avoinna klo 11-17. Taidehalliin on aina ilmainen sisäänpääsy.

Kuntsilla koko perheen työpaja

Kuntsilla pidetään koko perheen työpaja klo 17-22. Kaiken ikäisille tarkoitetussa työpajassa valmistetaan yhdessä suuri karttateos, johon jokainen osallistuja voi piirtää oman osansa.

Näyttelyihin on yleisöopastus ruotsiksi klo 19 ja suomeksi klo 20. Opastus kestää 30 min.

Cafe Kuntsi on avoinna klo 11-22 ja myös Sisäsataman terassi on auki säävarauksella.

Sisäsataman terassilla on lauantaina Vaasan Kuorofestivaalin pop up -konsertteja. Iin mieslaulajat esiintyvät klo 16.30–16.50, Renascenti klo 16.50–17.10 ja Sunny Singers klo 17.10–17.30.

Yleisöopastuksilla voit tutustua Hedmanin kokoelmaan

Pohjanmaan museossa pidetään lauantaina 18.5. yleisöopastukset Hedmanin kerroksessa klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi. Opastuksella tutustutaan vaasalaisen lääkärin Karl Hedmanin (1864-1931) keräämään arvokkaaseen ja valtakunnallisestikin merkittävään kokoelmaan, johon kuuluu suomalaista ja ulkomaista taidetta sekä koruja ja antiikkiesineistöä.