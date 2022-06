Museokesästä tulossa ennätysvilkas – Museokortteja jo puolella miljoonalla suomalaisella

Museokesästä on tulossa ennätysvilkas. Museokortteja on aktiivisena enemmän kuin aiemmin ja museoiden näyttelytarjonta huomattavan monipuolista.

Museokortti löytyy jo puolen miljoonan suomalaisen lompakosta ja tällä hetkellä kortteja on voimassa noin 240 000. Pääkaupunkiseudulla Museokortti on erityisen suosittu.

– Laskennallisesti voi jo paukutella henkseleitä toteamalla, että kuuden helsinkiläisen aikuisen kokoontuessa vähintään yhdellä heistä on voimassa oleva Museokortti lompakossaan, kertoo Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

– Tämä on kerrassaan mahtava tulos ja syy iloita!

Kesän lomakaudella ruuhka-Suomessa asuvat nauttivat kotimaasta ja etsivät uusia kohteita ja poikkeamispaikkoja reissuilleen. Lomasesonki on myös museoiden vilkkainta aikaa. Upeat kesäkohteet avautuvat ja ulkomuseot ovat parhaimmillaan.









Kotimaan helmet koottuna Museokortin matkavinkkeihin

Museokortin matkavinkit -palvelu koostuu yli 30 valmiiksi suunnitellusta kulttuurikierroksesta, jotka kokoavat museot, luontokohteet, nähtävyydet ja palvelut innostaviksi matkaideoiksi. Kyseessä on maksuton ja kaikille käyttäjille avoin ideapankki elämyksellisiin kotimaanmatkoihin.

Matkailija voi suunnitella oman reittinsä kartalle ja hakea kiinnostavia pysähdyspaikkoja vaikkapa mökkimatkan varrelle. Kotimaan matkailuhelmet löytyvät nyt entistä helpommin yhdestä paikasta.

Matkavinkit-palvelu esittelee kulttuurielämysten lisäksi matkaideoita vaikkapa luonto- tai kaupunkimatkailusta kiinnostuneille omatoimimatkailijoille. Yli 30 valmiin kierrosehdotusten avulla on helppo löytää kiinnostavia vierailukohteita niin tutuilta kuin tuntemattomiltakin paikkakunnilta kotimaassa.

Tänä kesänä sosiaalisen median vaikuttajat Hermanni Hyyryläinen, Ernest Lawson, Piritta Hagman, Krista Ylinen ja Kristian Heiskari testaavat Museokortin matkavinkkejä ja jakavat kokemuksiaan reissuiltaan. Reissuja voi seurata vaikuttajien omissa ja Museokortin sosiaalisen median kanavissa sekä museokesä 2022 -koostesivustolla.





10 suosituinta Museokortti-kohdetta valtakunnallisesti kesäkaudella 2021

1. Ateneumin taidemuseo, Helsinki

2. Helsingin Taidehalli, Helsinki

3. Amos Rex, Helsinki

4. Museokeskus Vapriikki, Tampere

5. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki

6. Suomen valokuvataiteen museo K1, Helsinki

7. HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki

8. WAM, Turku

9. Heureka, Suomalainen Tiedekeskus, Vantaa

10. Kansallismuseo, Helsinki

Kiinnostus museoita kohtaan on säilynyt vahvana koko pandemia-ajan. Museokortin kokonaismyynti kasvoi kahtena edellisenä poikkeusvuotena (2020, 2021) verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa (2019). Molempina vuosina rikottiin ennätyksiä, vaikka koronakriisi muutti arkea ja rajoitukset ajoittain sulkivat museoita.



Museokortin matkavinkit löytyvät täältä.





Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu yli 340 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Vuonna 2015 lanseerattu Museokortti on vaikuttanut myönteisesti museoiden kävijämääriin ja pääsymaksutuloihin. Kortin avulla on helppo poiketa museoissa pienellä kynnyksellä, vaikka bussia odotellessa. Museoissa vieraillaan usein kaksin tai isommalla porukalla, joten Museokortin omistaja tuo usein mukanaan myös uusia asiakkaita. Museokortin listahinta vuonna 2022 on 74 euroa.