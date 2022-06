Museokortilla pääsee jo 350 kohteeseen – kesäuutuuksina 11 museota, esimerkiksi Parikkalan patsaspuisto

Museokortti-kohteiden määrä on kaksinkertaistunut seitsemässä vuodessa: yhteensä kortilla pääsee noin 350 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Verkostoa täydentävät yksitoista uutta kohdetta tarjoavat mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa eri puolilla Suomea. Kotimaanmatkailija saa Museokortilla nyt myös etuja majoittumisesta, ravintoloista ja museokaupoista.



Lista uusista Museokortti-kohteista



1. Parikkalan patsaspuisto



Vaikuttava ja omintakeinen elämys. Veijo Rönkkönen on luonut 50 vuotta kestäneen taiteellisen työn tuloksena jopa 560 moni-ilmeistä ja -aiheista betonipatsasta rehevään puutarhaan. Parikkalan Koitsanlahdessa, valtatie 6:n varrella sijaitseva teoskokonaisuus houkuttelee paikalle vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä ympäri maailman. Hämmästyttävän kiehtova patsaspuisto on nähtävillä ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden.



2. Fiskars Village Art & Design Biennale



Fiskars Village Art & Design Biennale yhdistelee nykytaidetta, muotoilua ja arkkitehtuuria kolmen päänäyttelyn voimin. Koko kesän jatkuva tapahtumakokonaisuus järjestetään tänä vuonna toista kertaa Fiskarsin ruukkikylässä. Kolme päänäyttelyä tarjoavat kävijälle uudenlaisia kokemuksia muun muassa nykytaiteen, käsityön, puuarkkitehtuurin ja pienten tilojen sisustamisen parissa. Näyttelyt ovat esillä 4.9.2022 saakka.



3. Bomarsundin vierailukeskus



Ahvenanmaalla sijaitseva Bomarsundin vierailukeskus toimii porttina laajalle alueelle, jossa kävijä voi tutkia 1800-luvulla rakennetun valtavan linnoituksen jäännöksiä ja raunioita. Kahden vaellusreitin kautta pääsee alueen kiinnostavimmille nähtävyyksille, kuten Prästön hautausmaille, päälinnoitukseen, puolustustorniin sekä upeisiin saaristomaisemiin. Vierailukeskus on avoinna kesällä 17.6. alkaen.



4. Håkansbölen kartano



Håkansbölen kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Vantaan Hakunilassa sijaitsevan kartanoalueen jugend-tyylinen päärakennus on valmistunut vuonna 1908. Kartanopuistossa saa liikkua vapaasti ympäri vuoden ja kesäisin aitta- ja tallirakennuksissa on esillä Vantaan kaupunginmuseon näyttelyitä. Lapset pääsevät tutustumaan leikin kautta 1800-luvun maalaiselämään Koiramäen kartanolla -näyttelyssä. Näyttelyt ovat auki kesäviikonloppuisin.



5. Seinäjoki Graffitilandia



Graffitilandia on noin 40 taiteilijan voimin toteutettu katutaidekokemus, joka on jatkoa Vaasan entisen huvipuiston vallanneelle Wasa Graffitilandialle. Seinäjoella taiteilijat ovat saaneet vapaat kädet toteuttaa entisen teollisuushallin tiloihin laajan, katutaidetta esittelevän taidenäyttelyn. Entisen romukaupan suurissa hallitiloissa sijaitseva elämys on nähtävillä kesän ajan.



6. Majakkalaiva Kemi



Kotkan Merikeskus Vellamon museoaluslaituriin liittyy kesäinen majakkalaiva Kemi. Vuonna 1901 valmistunut ja Suomen viimeinen toiminnassa ollut majakkalaiva on kiinnostava täydennys legendaarisen jäänmurtaja Tarmon viereen. Uudelleen kunnostettu Kemi on nähtävillä 27.6. alkaen osana Suomen merimuseon näyttelyitä.



7. Kita – Kineettisen taiteen talo



Vuosia tyhjillään ollut ja näyttävällä järvitontilla sijaitseva autiotalo on ehostettu erityiseksi kineettisen taiteen galleriaksi. Joutsassa sijaitsevan Kitan ensinäyttely esittelee liikkeeseen perustuvaa ja luonnonvoimat kiehtovalla tavalla yhdistävää taidetta. Näyttelyssä on nähtävillä heinäkuun alusta elokuun loppuun kineettisiä veistoksia, installaatioita, grafiikkaa, ääni- ja valotaidetta sekä performansseja.



8. Huvilamuseo Villa Rulludd



Espoon kaupunginmuseon Huvilamuseo Villa Rulludd ympäristöineen on yli sadan vuoden matka Kihlmanin kulttuurisuvun rikkaaseen ja värikkääseen huvilaelämään. Huvila on harvinaisella tavalla säilynyt esimerkki koko Uudenmaan rannikon varhaisesta huvila-arkkitehtuurista. Espoon rannikolla kauniilla niemellä sijaitseva Villa Rulludd on kesällä avoinna joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.



9. Sairaalamuseo



Seinäjoella sijaitseva sairaalamuseo esittelee eteläpohjalaisen terveydenhuollon historiaa ja osa-alueita psykiatriasta somatiikkaan sekä Härmän sairaalan toimintaa. Museo sijaitsee Törnävän historiallisen mielisairaalan alueella, joka rakennuksineen on säilynyt hyvin alkuperäisenä. Laajoissa tiloissa ja lähes 40 näyttelyhuoneessa pääsee tutustumaan monipuolisiin kokoelmiin.



10. Vehkalahden kotiseutumuseo



Husulan kylässä Haminassa sijaitseva Vehkalahden kotiseutumuseo esittelee alueen historiaa lottaperinteistä laivanrakennukseen ja suksentekoon.



11. Walter Runebergin veistoskokoelma



Porvoossa pääsee kesän ajan tutustumaan kuvanveistäjä Walter Runebergin laajaan veistoskokoelmaan. Näyttely esittelee kiinnostavan kattauksen kuvanveistäjän kipsitöitä, muotokuvia ja luonnoksia.





TIETOA MUSEOKORTISTA