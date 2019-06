Museokortti kannustaa ekologiseen kotimaanmatkailuun – uusina kohteina upea rauniolinna, vankila, presidentin koti ja paljon muuta

Museokortti-kohteita on jo lähes 300. Kesämuseot ovat avautuneet, ja kokonaan uusia kohteita ovat esimerkiksi Vankila Hämeenlinnassa, Härkälän kartano Somerolla kuin myös Raaseporin linna Snappertunassa.

Museokortti-verkosto on jälleen kasvanut 12 upealla museokohteella. Yhteensä kohteita on lähes 300 Ahvenanmaalta Inariin.

Entinen Hämeenlinnan lääninvankila, josta myöhemmin tuli vankilamuseo, avautui toukokuussa 2019 Museokortti-kohteena nimellä Vankila. Näyttelykokonaisuuden sisältöjä ovat suunnitelleet vankilaa eri näkökulmista kokeneet henkilöt, esimerkiksi vankilassa tuomiota istuneet vangit. Vankila on yksi Kansallismuseon kohteista.

Mennyt elää sellien seinillä olevissa vankien kirjoituksissa ja esineissä. Vankilassa pääsee kurkistamaan selleihin, vankisaunaan ja pihamaalle. Lisäksi voi tutustua erityissellien tarinoihin, kuten vapautuvien vankien ja pelkääjien selleihin sekä eristysselleihin. Esillä on vankilassa kiellettyjä tavaroita, vankien käyttämiä asuja sekä vankilan ruokalista.

Härkälän kartano on monipuolinen kulttuuriretkikohde, jossa on nähtävillä kotimaista ja kansainvälistä taidetta sekä veistoksia ja käsitöitä. Museon erikoisuuksiin kuuluvat harvinaiset Itä-Aasialaiset kokoelmat Japanista ja Kiinasta. Kesänäyttelyssä 2019 on esillä kuvataiteilija ja taiteen tohtori Anne Sunilan maalauksia ja Barbie-nukkeja 60 vuoden varrelta.

Raaseporin rauniolinna on keskellä historiallista luontoa, Snappertunan kylässä. Raaseporin linna oli Länsi-Uudenmaan hallintokeskus keskiajalla. Kuninkaallisen linnan historiaan mahtuu tuhansia tarinoita lumoavasta rakkaudesta ja aarrelaivan haaksirikosta kohtalokkaaseen olutkellareiden romahtamiseen ja linnan valtakauden päättymiseen.

Luumäellä sijaitseva Kotkaniemi, presidentti P. E. Svinhufvudin koti on yksi uusista Museokortti-kohteista. Presidentin ja rouva Ellen Svinhufvudin kotimuseo tarjoaa mahdollisuuden tutustua Suomen itsenäistymisen merkkihenkilön kotitaloon, joka sijaitsee luonnon helmassa järven rannalla. Kotkaniemi oli presidentti P.E. Svinhufvudille koti, jota hän piti tukikohtanaan valtiollisten tehtäviensä aikana ja jonne hän palasi niiden päätyttyä.

Katso lista uusista Museokortti-kohteista:

Vankila (Hämeenlinna)

Härkälän kartano (Somero)

Raaseporin linna (Snappertuna)

Kotkaniemi, presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseo (Luumäki)

Lastentarhamuseo (Helsinki)

Degerby Igor museo (Degerby)

RUK-museo (Hamina)

Kallioniemi museo (Taivalkoski)

Päätalo-keskus (Taivalkoski)

Perinnekeskus Wanha Veteraani (Hamina)

VB valokuvakeskus (Kuopio)

Pirkanpohjan taidekeskus (Ähtäri)

Ympäristöystävällinen kotimaanmatkailu kasvussa, Museokortti ja Expressbus yhteistyöhön

Museokortti tarjoaa vahvan motiivin kotimaanmatkailuun. Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan tulevana kesänä jopa 74 prosenttia suomalaisista aikoo matkustaa kotimaassa.

Osana trendiä Museokortti ja Expressbus ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Museokorttia näyttämällä kaikki matkat Expressbus-vuoroilla maksavat vain 10€ koko kesän ajan. Helsingistä aukeaa myös suora bussiyhteys museokeskus Vapriikkiin Tampereelle.

Museokortti kannustaa kotimaanmatkailuun myös kesäkampanjansa kautta. Museokortin seikkailijoiksi haki 350 henkilöä tai ryhmää, jotka haluavat toteuttaa unelmiensa museokierroksen Suomen suvessa. Eri puolilla Suomea tehtäviä museoseikkailuja seurataan Museokortin kanavissa 24. kesäkuuta lähtien.

– Museokierrosten teko kotimaassa on paitsi trendikästä, ekologista ja monella tavoin inspiroivaa, myös hämmästyttävän edullista. Edessä on kaikkien aikojen museokesä, pohtii Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

Museokortti asiakaskyselyyn vastasi vuonna 2018 lähes 10 000 kortinomistajaa. Kolmasosa vastaajista kertoi Museokortin muuttaneen heidän matkustustapojaan Suomessa ja matkailun kotimaassa lisääntyneen Museokortin hankkimisen jälkeen.