Museokortti lahjoitti 128 lapselle elämän mittaisen kulttuurimatkan — katso listasta oman paikkakuntasi museonatiivit

Museokortti juhlisti 3-vuotissynttäreitään jakamalla elämän mittaisia kulttuurimatkoja samana päivänä syntyneille ikätovereille. Tavoitimme neljässä päivässä huimat 128 lasta, eli neljä viidestä 5.5.2015 syntyneestä suomalaisesta.

Museokortin syntymäpäivän kunniaksi jokaiselle määräaikaan mennessä ilmoittautuneelle 5.5.2015 syntyneelle lapselle lahjoitettiin elinikäinen Museokortti. Sankareiden huoltajille annettiin vuoden voimassa oleva tavallinen Museokortti.

Espoolainen Akseli, 3, ei ihan heti ymmärtänyt millaisen aarteen on saanut, mutta uteliaisuus heräsi.

­­– Aijaa, mikä on museo? Onko siellä autoja?

Akseli pääsee katsomaan niitä esimerkiksi Kangasalan tieliikennemuseo Mobiliassa.

Museokortin ikätovereita ilmoitettiin määräaikaan mennessä 128 henkilöä. Tavoitimme neljässä vuorokaudessa huimat 84 prosenttia kyseisenä päivänä syntyneistä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 syntyi 55 472 lasta, eli keskimäärin 152 lasta vuorokaudessa.

– Mahtava tulos! Arvasimme, että viesti lähtee leviämään, mutta tämä ylitti kaikki odotuksemme, Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen kertoo.

– Halusimme muistaa ikätovereitamme iloisella synttäriyllätyksellä. Tietysti taustalla on myös tavoite houkutella lapsiperheitä museokierrokselle.

Elinikäisen Museokortin saajia löytyi koko Suomesta. Pohjoisin kortti toimitetaan Rovaniemelle ja eteläisin Tammisaareen. Ahvenanmaalla on seitsemän Museokorttikohdetta, joista maarianhaminalainen Filippa pääsee nauttimaan koko elämänsä ajan. Yksi Museokortti toimitetaan jopa naapurimaahan Ruotsiin, kun Tukholmassa asuva suomalainen Manfred ilmoittautui Museokortin ikätoveriksi. Museokortin syntymäpäiväkaimoiksi osuivat myös museonatiivit kaksoset Mila ja Daniela Julkujärveltä.

– Jos diginatiiveja ovat he, jotka ovat eläneet netin keskellä lapsuudesta saakka, niin museonatiiveja ovat he, jotka ovat eläneet koko ikänsä maailmassa, jossa museoon on päässyt Museokortilla, Honkanen pohtii.

128 lapsen lisäksi ikätovereiksi ilmoitettiin myös kaksi karvaista kulttuurin ystävää, Matti ja Namu -koirat, mutta elinikäiset Museokortit lähtivät vain ihmislapsille.

– Jos koirien Museokortti lanseerataan, Matti ja Namu saavat omat kappaleensa välittömästi.

Näin 3-vuotiaat lapset kommentoivat saamaansa lahjaa

Museoissa lapsia kiinnostavat esimerkiksi autot, eläimet, Muumit ja koneet. Kaikki 3-vuotiaat eivät lahjansa arvoa heti sisäistäneet, mutta huoltajat olivat otettuja lastensa kulttuurimatkoista. Syntymäpäiväsankarin huoltajalle annettiin vuoden voimassa oleva tavallinen Museokortti.

Tamperelaisen Cosmon huoltaja Saara ilahtui poikansa syntymäpäivälahjasta.

– Iso, iso kiitos! Ihan kuin olisi voittanut lotossa!

Mäntsäläläisen Lukan äiti puolestaan tunsi piston sydämessään, kun poika ei tiennyt mikä museo on.

– Ooookoooo, mikä on museo?

Äiti lupasi viedä poikansa pikimmiten kulttuuriharrastusten pariin museoon.

Kun lapsilta kysyttiin mihin museoon he haluaisivat mennä ja tietävätkö he mikä museo on, oli vastaukset kirjavia.

Kajaanilainen Anni tiesi, että museoissa käyvät kaikki tärkeät henkilöt.

– Joo! Pipsa-possu ja Jyrikin käy museossa!

Iina Nakkilasta toivoi pääsevänsä kortilla possumuseoon. Kuopiolainen Taimi puolestaan haluaisi kissamuseoon. Kotieläimiä Iina ja Taimi löytävät esimerkiksi Stundarsin ulkomuseosta Sulvassa. Myös maatalousmuseo Sarkan pihalla Loimaalla on kesäaikaan kotieläimiä, kuten lampaita ja kanoja.

Säynätsalossa asuvat Aaron ei ole vielä koskaan vieraillut museoissa. Kun 3-vuotiaalle kerrottiin museoista löytyvän esimerkiksi vanhoja rakennuksia, esineitä, tavaroita ja jopa dinosauruksen luita, pojan silmät syttyivät.

– Joo, minä haluan mennä museoon! Sinne me mennään, Aaron totesi innokkaasti.

Rovaniemeläinen Waltteri iloitsi siitä, että nyt hän pääsee aina halutessaan Dinosaurusmuseoon.

Myös riihimäkeläinen Neo odottaa pääsyä ilmeisesti samaan museoon.

– Tykkään museoista. Dinosaurusmuseo on kiva, tuumi Neo.

Äidin mukaan poika kuitenkin tarkoittaa Helsingin Luonnontieteellistä museota LUOMUSta.

Luonnontieteellinen museo on myös riihimäkeläisen Seelan mieleen. Seuraavaksi Seela tahtoisi käydä Hämeen linnassa. Tytön mielestä museoretkellä parasta on kuitenkin syömässä käyminen.

Kotkalainen Eelis on erittäin kiinnostunut eläimistä ja iltasatuina toimiikin usein eläinopukset. Perhe aikoo käydä kesällä ainakin Luonnontieteellisessä museossa.



Turkulainen Tomas kertoi, että haluaa tästä edespäin joka päivä mennä katsomaan ötököitä Turun Biologiseen museoon.

Junista kiinnostunut ylöjärveläinen Matias aikoo mennä isän kanssa Veturimuseoon. Matiaksen kannattaa suunnata Suomen Rautatiemuseoon Hyvinkäälle.

Minokaan ei ole vielä koskaan vieraillut museoissa ja oli huolissaan museoiden saniteettitiloista.

– Mitä tehdään museossa? Onko siellä vessa? pohti 3-vuotias Varjakkalasta.

Mustasaaressa asuva Unto kommentoi saamaansa lahjaa aluksi hieman epäillen.

– En mene museoon, tokaisi Unto naamaansa nyrpistellen.

Kun Unton huoltaja vakuutteli pojalle, että museosta löytyy paljon kivaa tehtävää ja katseltavaa, Unton mielenkiinto heräsi.

– Onko siellä paloautoja ja palomiehiä ja palotikkaita? Haluan mennä Paloautomuseoon! Unto hihkui ilme kirkastuen.

Myös jyväskyläläinen Kalle suhtautui aluksi varauksella lahjaansa.



– En halua tuommoista! Haluan autoja!

Kun isä kertoi Kallelle, että kortilla pääsee vaikka automuseoon, poika innostui.



– Minä tykkään työkoneista! Voisi olla työkonemuseo, jossa on jättimäisiä koneita! Kommentoi espoolainen Aarni.

Aarnia voisi kiinnostaa esimerkiksi Tekniikan museo Helsingissä, Maatalousmuseo Sarka Loimaalla tai Rovaniemellä sijaitsevat Tiedekeskus Pilke tai Lapin Metsämuseo.

Myös paltamolaista Jiriä kiehtovat koneet.

– Minä haluan Ponssen mehtäkoneen! Onko museoissa autoja ja rekkoja? Mennäänkö katsomaan?”

Jyväskyläläinen Mette luottaa Tove Janssonin rakastettujen satuhahmojen vetovoimaan.

– En ole koskaan käynyt museossa, mutta Muumimuseoon meidän pitäisi kyllä mennä.

Samaa mieltä oli lahtelainen Ellen.

Aarne Ruovedeltä oli sitä mieltä, että on 3-vuotiaana jo liian vanha Tampereen Muumimuseoon.

– Muumimuseo on vauvoille ja Aada-pikkusiskolle. Poliisimuseoon mennään heti!

Myös espoolainen Veeti haluaisi mennä Poliisimuseoon, joka sijaitsee Tampereella.

Tuusulalainen Sofia kertoi haluavansa lentokonemuseoon. Suomen ilmailumuseo Vantaalla tarjoaa Sofialle ja muille lentokoneista kiinnostuneille paljon nähtävää ja koettavaa.

Kun helsinkiläiseltä Aatokselta kysyttiin mihin museoon hän haluaisi mennä, vastaus jäi arvoitukseksi.

– En kerro, kommentoi Aatos.

Muita 3-vuotiaita kiinnostavia museoita ovat esimerkiksi Lelumuseo Hevosenkenkä Espoossa, Suomenlinnan Lelumuseo, Kaupunginmuseon Lasten kaupunki ja Kansallismuseon Vintti Helsingissä, Luonnonhistoriallinen museo Forssassa, Luontotalo Arkki Porissa ja museokeskus Vapriikki Tampereella.

Lisää lapsille ja aikuisille sopivia Museokortti-museoita löytyy Museot.fi -palvelusta.

Kaikkien aikojen museokokemuksia Ahvenanmaalta Inariin

Elinikäisen Museokortin saadakseen syntymäpäiväsankarista oli ilmoitettava lauantaihin 5.5. klo 23.59 mennessä Museokortin asiakaspalveluun ja syntymäpäivä täytyi voida luotettavasti todentaa. Uskomme eliniänodotteen kasvuun, joten 3-vuotiaiden Museokortit ovat voimassa seuraavat 200 vuotta tai niin kauan kuin korttijärjestelmä on olemassa.

Museokortti on pääsylippu 270 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Pääkaupunkiseudulta löytyy 40 museokohdetta. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana Museokortteja on valmistettu noin 170 000 kappaletta.

Toivotamme kaikille Museokortin ikätovereille jännittävää elämänmittaista kulttuurimatkaa ja kaikkien aikojen museokokemuksia myös museonatiivien perheille.

He saivat elinikäisen kulttuurimatkan — virallinen lista 5.5.2015 syntyneistä Museokortin ikätovereista