Museokortti oli kulttuurivuoden positiivinen yllättäjä – myynti kasvoi myös poikkeusvuonna, museoiden asiakkaat pysyivät uskollisina

"Kulttuurin pariin syventyminen on koko perheen yhteistä aikaa" – isäbloggarit kertovat, miksi Museokortti on hyvä isänpäivälahja

Isänpäivä on sunnuntaina ja moni miettii kuumeisesti, mitä ihmettä isälle lahjaksi. Museokortti on aineeton, elämyksiä tuova lahja, joka on viisas valinta myös poikkeusaikoina. Se ei kerrytä turhaa tavaraa, vaan tuo museoelämyksiä ja ainutlaatuisia muistoja. Kokosimme viisi syytä, miksi Museokortti ilahduttaisi isänpäivänä.