Museokortti tänään 5-vuotias, kansa rakastui museoihin ja kulttuuri kiinnostaa enemmän kuin koskaan

Museot ovat rikkoneet kävijäennätyksensä neljänä peräkkäisenä vuotena. Kun museot avaavat jälleen ovensa kesäkuun alussa, käynnit voit maksaa uudella Museokortti-mobiilisovelluksella.

Ensimmäiset Museokortit luovutettiin presidenttiparille Mäntyniemessä 5. toukokuuta 2015.

Kukaan ei tuolloin tiennyt, kiinnostaisiko pikavauhtia rakennettu korttiviritelmä ketään. Kyllä kiinnosti, kolmena ensimmäisenä viikkona myytiin lähes 6 000 Museokorttia.

Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon. Museot ovat rikkoneet kaikkien aikojen kävijäennätyksensä neljänä peräkkäisenä vuotena. Toukokuussa 2015 Museokortilla pääsi 180 museoon. Nyt kohteita on yli 300 ja verkosto ulottuu Ahvenanmaalta Inariin.

Yli 300 000 suomalaista on lähtenyt vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle. Museokortilla on maksettu jo 4,5 miljoonaa museokäyntiä. Samalla museoille on tuloutettu yli 30 miljoonaa euroa.

– Eniten iloitsemme kaikista teistä, jotka olette innostuneet museoiden upeista sisällöistä uudella tavalla, kertoo Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

Museoiden yhteenlasketut pääsymaksutulot, eli kertalippu- ja Museokortti-tulot yhteensä ovat kasvaneet 71 prosenttia ja museoiden kokonaiskävijämäärä 41 prosenttia.

– Hyvin perustein voidaan puhua Museokortti-ilmiöstä. Koska muut ovat innostuneet museoista, ilmiöön halutaan osallistua. Monelle Museokortin omistamisesta on muodostunut jo elämäntapa.

Mobiilisovellus julkaistaan toukokuussa, uudenlainen vuorovaikutus mahdollista

Kun museot avaavat kesällä jälleen oviaan valtioneuvoston tuoreiden päätösten mukaisesti on Museokortti-käynti mahdollista maksaa ilman perinteistä muovikorttia. Museokäynti merkitään lukemalla museokohtainen QR-koodi omalla puhelimella.

Toukokuun lopussa julkaistava Museokortti-mobiilisovellus kokoaa museot, näyttelyt ja tapahtumat kätevään pakettiin. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen vuorovaikutuksen.

– Asiakkaillemme sovellus on lisäpalvelu. Kenenkään ei ole pakko siirtyä digitaaliseen käyttöliittymään, eivätkä muovikortit ole katoamassa, kertoo Honkanen.

Sovellus toimii myös ilman Museokorttia. Sen avulla kuka tahansa voi esimerkiksi selata 300 museon kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia, suunnitella museokierroksia karttahaun avulla ja tilata muistutuksia suosikkikohteistaan.



Museokortin myyntitulot palautetaan museoille

Museoissa tammi-helmikuu kului jälleen ennätyslukemissa. Museosalit täyttyivät ihmisistä, mutta poikkeusolojen takia museoiden pääsylipputulot putosivat äkkiä nollaan.

Monet ovat tiedustelleet, kuinka voisivat tukea museoita taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Yksi tapa on hankkia Museokortti, jonka myyntitulot palautetaan museoille. Museoalan ulkopuolisia edunsaajia ei ole.

– Museokortin voimassaoloa voi jatkaa huoletta. Asiakas saa valita itse, haluaako ajallisen hyvityksen museoiden kiinniolojaksolta. Samalla auttaa museoita taloudellisesti, kertoo Honkanen.

Vuonna 2019 Museokortti tuloutti museoille 9,4 miljoonaa euroa. Vastaava summa oli 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on Suomen museoliitto ry:n kokonaan omistama.