Museokorttia käytettiin tänä vuonna ennätyspaljon – näissä museoissa suomalaiset vierailivat!

Vuoden 2023 alusta marraskuuhun Museokortilla on tehty ennätykselliset 1,6 miljoonaa käyntiä, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin. Yhteensä kortilla on vierailtu suomalaisissa museoissa yli 8 miljoona kertaa. Listasimme tämän vuoden suosituimmat kohteet ja näyttelyt, joista osa on yhä nähtävillä.

Museokortilla on tehty tänä vuonna ennätysmäärä museokäyntejä. Kuva: Ella Karttunen / Museokortti

Museokortti-käynnit ovat kasvaneet tänä vuonna huimaa vauhtia. Museokortilla tehdyt museovierailut ovat ylittäneet kaikkien aikojen vuosiennätyksen. Tammikuusta marraskuun loppuun Museokortilla on vierailtu 1,6 miljoonaa kertaa, kun vuosina 2021 ja 2020 tehtiin noin miljoona käyntiä koko vuoden aikana. Vuonna 2019, jolloin korona ei vaikuttanut museoiden aukioloon, museokäyntejä oli noin 1,4 miljoonaa. Museot kiinnostavat ihmisiä enemmän kuin koskaan aiemmin, ja museoissa vieraillaan nyt tiuhaa tahtia. Vuoden voimassa olevalla Museokortilla pääsee vierailemaan museoissa niin usein kuin haluaa. Voimassa olevia Museokortteja on tällä hetkellä huimat 250 000. Erityisesti kesä oli poikkeuksellinen vilkas. Kaiken kaikkiaan Museokortilla vierailtiin toukokuusta elokuuhun yli 760 000 kertaa, joka on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä kesänä. Heinäkuussa tehtiin kaikkien aikojen kuukausiennätys 330 000 vierailulla. Marraskuun lopussa rikottiin myös 8. miljoonan käynnin raja. Museokortilla on tehty sen historiansa aikana vuodesta 2015 alkaen yli 8 miljoonaa käyntiä. Rajan rikkova käynti tehtiin 27. marraskuuta Amos Rexissä. Listasimme kymmenen suosituinta kohdetta, jossa on vierailtu tänä vuonna eniten Museokortilla tammikuusta marraskuun loppuun. Vuoden 2022 suosituimmat kohteet Amos Rex Nykytaiteen museo Kiasma Näyttelykeskus WeeGee Sinebrychoffin taidemuseo HAM Helsingin taidemuseo Ateneumin taidemuseo Helsingin Taidehalli Heureka, Suomalainen Tiedekeskus LUOMUS Luonnontieteellinen museo Museokeskus Vapriikki Vaihtuvat taidenäyttelyt olivat tämän vuoden vetonauloja – vielä ehdit nähdä osan suosituista näyttelyistä! Suosituimman Museokortti-kohteen paikkaa pitää tänä vuonna Amos Rex, jonka vaihtuvat näytelyt ovat houkutelleet Museokortin omistajia liikkeelle. Hiljainen paraati -näyttelyssä Amos Rexin täyttää belgialaisen taitelijan Hans Op De Beeckin hypnoottinen maailma ja upeat veistokset. Huippusuosittu näyttely on nähtävillä vielä 26.2.2023 asti. Huhtikuussa kunnostustöiden jälkeen avautunut Kiasma ylsi toiseksi suosituimmaksi kohteeksi. Museon avajaisnäyttelynä nähtiin nykytaiteen ARS22-suurkatselmus. Huhtikuuhun 2023 asti nähtävillä on Kompassissa pohjoinen -näyttely, joka esittelee nykytaidetta painottuen Pohjois-Suomesta kotoisin olevien taiteilijoiden teoksiin. Näyttelykeskus WeeGeessä sijaitsevan EMMA:n vuoden vetonaulana toimi japanilaisen taiteilijan Chiharu Shiotan punainen lankalabyrintti-installaatio Äärirajoilla. Sinebrychoffin taidemuseossa on esillä japanilaisia puupiirroksia suositussa Kirsikkapuun alla -näyttelyssä 15.1.2023 asti. HAM Helsingin taidemuseo esittelee puolestaan pehmeistä materiaaleista valmistettuja käsitöitä Pehmo-näyttelyssään. Ateneum sulki ovensa remontin vuoksi maaliskuun lopussa, mutta suosikkikohde ylsi silti kymmenen suosituimman kohteen joukkoon. Museo avaa ovensa jälleen huhtikuussa 2023, jolloin esillä on uusi kokoelmanäyttely. Toukokuussa nähdään myös Albert Edelfelt -näyttely, jossa esitellään Suomen tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin kuuluva taiteilija. Taidehallin vuoden 2022 hittinäyttelynä nähtiin muun muassa Aino ja Alvar Aallon muotoilun klassikoita sekä harvinaisuuksia esittelevä kokonaisuus. Taidehallin tunnelmalliseksi installaatioksi muuttava Hannu Väisäsen 12 kattoa -näyttely on esillä vielä 8.1.2023 asti. Heureka, LUOMUS Luonnontieteellinen museo sekä Museokeskus Vapriikki ovat koko perheen kestosuosikkeja ja hurmaavat vuodesta toiseen monipuolisilla sisällöillään, kuten tänäkin vuonna. Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu 350 museoon ympäri Suomen. Kohteissa on pääsee tutustumaan laajasti eri teemoihin taiteesta tieteeseen ja historiasta musiikkiin.

