Museokorttia käytetty tänä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin – katso alueesi suosituimmat kohteet

Kuluva vuosi on ollut Museokortti-käyntien osalta vahvaa kasvun aikaa. Jos museovierailujen vilkas tahti jatkuu, on tulossa ennätysten vuosi. Voimassa olevia Museokortteja on tällä hetkellä noin 240 000, joka on myös suurin määrä kuin koskaan aiemmin. Museokortilla vierailtavia museokohteitakin löytyy jo 350.

Kaiken kaikkiaan Museokortilla on vierailtu museoissa tämän vuoden aikana tammikuun alusta elokuun loppuun jo huimat 1,2 miljoonaa kertaa, joka on lähes kaksinkertaisesti edellisvuoteen verrattuna. Kasvussa olevat käyntimäärät osoittavat, kuinka ihmiset ovat löytäneet jälleen takaisin museoihin koronavuosien jälkeen.

Tämän vuoden ennätyskävijämäärä on selvää kasvua myös aiempiin vuosiin verrattuna, ennen koronan vaikutusten näkymistä. Tämän vuoden Museokortti-käynnit elokuuhun asti ovat 20 prosenttia suuremmat kuin ennen koronan vaikutuksia vuonna 2019.

Erityisesti kesä oli poikkeuksellinen vilkas. Kaiken kaikkiaan Museokortilla vierailtiin toukokuusta elokuuhun yli 760 000 kertaa, joka on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä kesänä. Pelkästään heinäkuussa Museokortti-vierailuja oli kaikkien aikojen ennätysmäärä 330 000, joka on 12 prosenttia enemmän kuin viimekertainen kuukausiennätys vuodelta 2020. Tällöin Museokortti-käyntejä tehtiin yhden kuukauden aikana 294 000.

– Odotamme, että museovierailut jatkuvat nousujohtoisesti myös loppuvuonna, sillä Museokorttia on hankittu yhä enemmän, kertoo Museokortti-palvelua tarjoavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Listasimme ennätyskesän top 5 -suosituimmat Museokortti-kohteet maakunnittain

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Maarianhamina Kastelholman linna, Sund Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo, Maarianhamina Bomarsundin vierailukeskus, Sund Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseo, Eckerö

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta Lappeenrannan taidemuseo, Lappeenranta Parikkalan patsaspuisto, Parikkala Kotkaniemi, P. E. Svinhufvudin koti, Luumäki Ratsuväkimuseo, Lappeenranta

Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki Seinäjoki Graffitilandia, Seinäjoki Seinäjoen museot: Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki Koskenkorva Museo ja Könnimuseo, Ilmajoki Nelimarkka-museo, Alajärvi

Etelä-Savo

Olavinlinna, Savonlinna Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli Savonlinnan museo: Riihisaari, Savonlinna Lusto - Suomen Metsämuseo, Savonlinna Mikkelin kaupungin museot: Mikkelin taidemuseo, Mikkeli

Kainuu

Talvisotamuseo, Kuhmo Kajaanin taidemuseo, Kajaani Kainuun Museo, Kajaani

Kanta-Häme

Hämeen linna, Hämeenlinna Vankila, Hämeenlinna Suomen lasimuseo, Riihimäki Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna Riihimäen taidemuseo, Riihimäki

Keski-Suomi

Keski-Suomen museo, Jyväskylä Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä Suomen käsityön museo, Jyväskylä Suomen Ilmavoimamuseo, Jyväskylä Taidelaitos Haihatus, Joutsa

Kymenlaakso

Merikeskus Vellamo, Kotka Merikeskus Vellamo: Jäänmurtaja Tarmo, Kotka Majakkalaiva Kemi, Kotka Verlan tehdasmuseo, Kouvola Langinkoski, Kotka

Lappi

Saamelaismuseo Siida, Inari Arktikum tiedekeskus, Rovaniemi Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi Särestöniemi-museo, Kittilä Kultamuseo, Tankavaara

Pirkanmaa

Museokeskus Vapriikki, Tampere Serlachius-museo Gösta, Mänttä-Vilppula Sara Hildénin taidemuseo, Tampere Tampereen taidemuseo, Tampere Museo Milavida, Tampere

Pohjanmaa

Wasa Graffitilandia, Vaasa Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa Pohjanmaan museo, Vaasa Tikanojan taidekoti, Vaasa Stundars museo ja kulttuurikeskus, Mustasaari

Pohjois-Karjala

Joensuun taidemuseo Onni, Joensuu Pohjois-Karjalan museo HILMA, Joensuu Kolin luontokeskus Ukko, Lieksa Outokummun kaivosmuseo, Outokumpu Paateri, Lieksa

Pohjois-Pohjanmaa

Oulun taidemuseo, Oulu Tiedekeskus Tietomaa, Oulu Pohjois-Pohjanmaan museo: Turkansaaren ulkomuseo, Oulu Raahen museo: Pakkahuoneen museo, Raahe Raahen museo: Kruununmakasiinimuseo, Raahe

Pohjois-Savo

Kuopion museo, Kuopio Kuopion taidemuseo, Kuopio VB-valokuvakeskus, Kuopio Kuopion korttelimuseo, Kuopio Taidemuseo Eemil, Lapinlahti

Päijät-Häme

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Lahden kaupunginmuseo, Radio- ja tv-museo, Lahti Lahden Kaupunginmuseo, Hiihtomuseo, Lahti Heinolan taidemuseo, Heinola

Satakunta

Rauman museo: Vanha Raatihuone, Rauma Rauman taidemuseo, Rauma Rauman museo: Marela, Rauma Porin taidemuseo, Pori Satakunnan Museo, Pori

Uusimaa

Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki Amos Rex, Helsinki Heureka, Suomalainen Tiedekeskus, Vantaa LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsinki Kansallismuseo, Helsinki

Uusimaa (ilman Helsinkiä)

Heureka, Suomalainen Tiedekeskus, Vantaa Näyttelykeskus WeeGee, Espoo Fiskars Village Art: Design Biennale, Raasepori Ainola, Järvenpää Tuusulan museot: Halosenniemi, Tuusula

Varsinais-Suomi

Turun taidemuseo, Turku Turun linna, Turku Aboa Vetus, Turku Ars Nova, Turku WAM, Turku

Listauksessa on jokaisen maakunnan viisi suosituinta Museokortti-kohdetta eli näissä museoissa on tehty eniten käyntejä Museokortilla. Kainuussa ei ole enempää kuin kolme Museokortti-kohdetta, joten listaus on tältä osin lyhyempi.

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu 350 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Vuonna 2015 lanseeratun Museokortin on tutkitusti todettu kasvattavan museoiden kävijämääriä sekä tuloja. Kortti madaltaa kynnystä vierailla museoissa.

Museokortin myyntitulot palautetaan museoille kävijämäärien perusteella. Museot saavat korvauksen jokaisesta Museokortilla maksetusta sisäänpääsystä. Järjestelmällä ei ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.

Museokortin hinta vuonna 2022 on 74 euroa, ja voimassa olevan kortin uusinta puolestaan 69 euroa. Voimassa olevia Museokortteja on tällä hetkellä noin 240 000.