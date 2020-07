Museot ovat avoinna Taiteiden yönä 6.8.

Vaasan kaupungin museoihin pääsee tutustumaan ilmaiseksi Taiteiden yönä torstaina 6.8.2020 klo 15–22. Tikanojan taidekodin pihassa nähdään valoinstallaatio.

Vaasan kaupungin museoista avoinna ovat Tikanojan taidekoti, Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo. Museoihin on maksuton sisäänpääsy.

Pidennetyn aukiolon myötä museot avautuvat yleisölle torstaina 6.8. poikkeuksellisesti klo 15 alkaen.

Tänä vuonna Taiteiden yössä ei järjestetä perinteisiä opastuskierroksia, mutta paikalla on keskusteluoppaita, jotka kertovat esillä olevista näyttelyistä. Museoissa on tarjolla myös teossuunnistusta.

–Itsenäisesti kierrettävät radat sopivat erityisesti lapsiperheille ja suorituksesta saa pienen palkkion, vinkkaa vs. yleisötyön päällikkö Liisa Palomäki.

Ohjelmaa myös museoiden edustoilla

Pohjanmaan museon pihassa on ulkoleikkivälineitä, keppihevosrata ja asfalttipiirustusta. Myös Kuntsin modernin taiteen museon edustalla voi piirtää asfalttiin.



Tikanojan taidekodin puutarhassa on Aija Valtonen-Loukon ja Nina Sivénin valoinstallaatio. Teos on nähtävillä pimenevässä elokuun illassa koko illan ja yön.



Pohjanmaan museon kahvilassa on myynnissä makeita ja suolaisia herkkuja sekä lapsille värityskuvia väritettäväksi. Kuntsin kahvilatilassa on myyntibasaari, jossa voi tehdä edullisia löytöjä museon tuotteista klo 15-21.



Päivittyvät tiedot Taiteiden yön ohjelmasta löydät Vaasan kaupungin museoiden kotisivuilta https://vaasankaupunginmuseot.fi/ ja museoiden sosiaalisen median kanavilta.