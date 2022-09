Museovirasto avaa avustushaun paikallismuseoiden hankkeisiin 22.9.

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää paikallismuseoiden sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Erityishuomiota avustuksen myöntämisessä kiinnitetään kestävien paikallisten museopalveluiden tarjontaan ja paikallisen kulttuuriperinnön saavutettavuuden parantamiseen.



Suomessa on noin tuhat paikallismuseokohdetta ja kokoelmaa: kotiseutumuseoita, henkilöhistoriallisia museoita, taidemuseoita sekä erilaisia erikoismuseoita. Paikallismuseoita ylläpidetään pääosin sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin.



”Hankeavustukset ovat paikallismuseoille tärkeä apu kokoelmien ja rakennusten säilymisen ja hoidon edistämiseen sekä museotoiminnan ja -palveluiden kehittämiseen”, Museoviraston erikoisasiantuntija Jonina Vaahtolammi toteaa.



Avustuksilla on tuettu paikallismuseoiden hankkeita vuodesta 1974 lähtien, keskimäärin noin sataa hanketta vuosittain. Avustuksilla on tuettu niin museoalueiden tuulimyllyjen ja pärekattojen korjauksia kuin paikallisesta kulttuuriperinnöstä tehtyjä verkkonäyttelyitä. Vuonna 2022 paikallismuseoille myönnettiin avustus 85 hankkeeseen yhteensä 514 200 euroa.



Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa.

Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot