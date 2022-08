Museovirasto avaa avustushaut maailmanperintökohteiden kehittämisen hankkeisiin sekä hoitoon

Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailussa tallennetaan tänä vuonna kestävää perintöä 16.8.2022 11:49:11 EEST | Tiedote

Minkä rakennuksen tai maiseman sinä haluaisit säilyttää tuleville sukupolville? Miten se on kestänyt aikaa? Entä kaipaatko jotakin paikkaa, joka on jo kadonnut? Maailman suurin valokuvauskilpailu Wiki Loves Monuments järjestetään jälleen syyskuussa. Tänä vuonna teemana on kestävä kulttuuriperintö. Kilpailu järjestetään Suomessa ja eri puolilla maailmaa 1.–30.9.2022.