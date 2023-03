Museovirasto avaa haettavaksi avustuksen yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana vuonna 2023 Elävä perintö – Unescon sopimus täyttää 20 vuotta 8.2.2023 11:01:52 EET | Tiedote

Vuosi 2023 on elävän perinnön vuosi! Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden teema on elävä perintö. Haku elävän perinnön kansalliseen luetteloon on käynnissä 15.3.2023 asti. Lisäksi tänä vuonna juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon sopimusta ja Suomen 10-vuotista taivalta aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jäsenmaana. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa ja jakaa muun muassa avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin.