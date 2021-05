Museovirasto jakoi avustusta 33:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin

Koronavuodesta 2020 museoille epävarmuutta mutta myös uusia toimintamuotoja 31.3.2021 15:37:16 EEST | Tiedote

Koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia Suomen museokenttään. Lähes kaikki museot sulkivat vuonna 2020 ovensa eri pituisiksi jaksoiksi, ja ohjelmistoa ja palvelutarjontaa on supistettu merkittävästi. Ammatillisesti hoidetuista museoista 74 % on saanut valtion myöntämää koronatukea, mutta paikallismuseoista puolestaan 76 % ei ole saanut lainkaan taloudellista tukea. Epävarmuus tulevaisuudesta on todellinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki tammikuussa 2021 laajan kulttuurialalle suunnatun kyselyn, johon vastasi 81 ammatillista museota ja 142 paikallismuseota. Kokonaisuudessaan kyselyn 2029 vastaajatahon tulos oli, että kulttuurin toimiala on kärsinyt tilanteesta voimakkaasti.