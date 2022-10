Museoviraston avaa avustushaun ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Uusi työkalu Perintöhyrrä johdattelee lapsia kulttuuriperinnön pariin 21.9.2022 15:28:01 EEST | Tiedote

Museoviraston ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Perintöhyrrä johdattelee lapset keskustelemaan elävästä perinnöstä kestävän kehityksen näkökulmasta. Työkalun avulla erilaisten ryhmien on mahdollista viritellä mutkatonta keskustelua kulttuuriperinnöstä tai johdatella eri-ikäisiä oppijoita syvempään pohdintaan. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollistaa monipuolinen keino lähestyä kulttuuriperintöä. Työkalu on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.