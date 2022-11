Musica nova Helsinki -festivaali tuo nykymusiikin ajankohtaiset ilmiöt Helsinkiin maaliskuussa

Musica nova Helsinki nivoo yhteen omaleimaisella tavalla nykymusiikin suomalaiset ja kansainväliset tekijät, teokset ja tuotannot. Vuoden 2023 ohjelmiston jokainen konsertti ja esitys punoutuu tunteet ja aistit (Emotions and Sensations) -teemaan, jonka innoittajana toimii festivaalin taiteellinen johtaja sopraano Tuuli Lindeberg.



”Minua kiehtovat yksilölliset tavat kokea taidetta ja esittämistä: säveltäjän lähtökohta verrattuna esittäjän tulkintaan ja kuulijan kokemukseen. Kiehtovaa on myös esiintyjän paradoksi rationaalisen ja teknisen valmistautumisen sekä elävän esityksen aistinvaraisen heittäytymisen välillä. Ajattelen, että musiikki itsessään on moniaistista – se voi herättää visuaalisia tai kehollisia muistoja, intuitiivisia assosiaatioita ja tunnereaktioita. 2023 Musica novassa haluan ihastella nykymusiikkikontekstissa tätä taiteen ja ihmisyyden ihmettä; yksilön näkökulmaa ja kokemusta sekä tasapainoilua järjen, tunteen ja aistien välillä”, Lindeberg summaa.

Joka toinen vuosi järjestettävän Musica novan merkkitapauksiin lukeutuu tällä kertaa festivaalin avajaispäivänä 1. maaliskuuta Keski-Euroopan merkittävimpiin nykymusiikkiyhtyeisiin lukeutuvan itävaltalaisen Klangforum Wienin konsertti Sibelius-Akatemian konserttisalissa.

Festivaalin residenssisäveltäjä on arvostettu ja lukuisilla palkinnoilla meritoitu italialainen Clara Iannotta, jolta kuullaan festivaaliohjelmassa useita säveltäjälle ominaisia, musiikkia ja soivaa materiaalia eksistentiaalisena ja fyysisenä kokemuksena tutkailevia teoksia. Kansainvälisestikin merkittäviin tapauksiin lukeutuu Iannottan uuden konserttoteoksen where the dark earth bends maailman kantaesitys, joka toteutuu Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa Musiikkitalossa 3. maaliskuuta. Orkesteria johtaa tuolloin kapellimestari Janne Nisonen ja pasuunasolisteina kuullaan RAGE Thormbones -duoa, jonka muodostavat yhdysvaltalaiset Mattie Barbier ja Weston Olencki.



Clara Iannottan ja Klangforum Wienin ohella festivaali tuo Suomen-vierailulle myös brittiläisen laulajan Juliet Fraserin, multimediaa ja interaktiivisia elementtejä teoksissaan hyödyntävän saksalaisen kokeellisen musiikin säveltäjän Alexander Schubertin sekä japanilaisen laulu- ja elektroniikka-artistin ja säveltäjän Tomomi Adachin.

Musica nova esittelee myös laajasti suomalaista nykymusiikkia; säveltäjiä, kantaesityksiä, yhtyeitä ja yksittäisiä taiteilijoita. Festivaaliohjelmaan sisältyy konserttien lisäksi näyttämöteosten esityksiä sekä installaatioita.



Nyt julkistettava ohjelmisto on luettavissa kokonaisuudessaan festivaalin verkkosivuilla.

Konserttien liput ovat myynnissä konserttipaikkojen lipunmyyntikanavissa, osoitteissa ticketmaster.fi ja lippu.fi. Liput alkaen 0–48 €. Festivaaliohjelmisto täydentyy alkuvuodesta mm. puheohjelmalla ja opiskelijatuotannoilla. Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.