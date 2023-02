Musica nova Helsinki -nykymusiikkifestivaalin ohjelma on valmis

Helsingin ja Espoon tapahtumapaikoilla ja konserttisaleissa 1.–12. maaliskuuta toteutuvan Musica nova Helsinki -festivaalin ohjelmassa törmäytetään suomalaista ja kansainvälistä ohjelmistoa ja tekijöitä yllättävillä tavoilla. Vuoden 2023 ohjelmiston jokainen konsertti ja esitys punoutuu festivaalin tunteet ja aistit (Emotions and Sensations) -teeman, jonka innoittajana toimii festivaalin taiteellinen johtaja sopraano Tuuli Lindeberg.



Jo julkistettujen festivaalin merkkitapauksiin lukeutuvien Klangforum Wienin konsertin, tapahtuman residenssisäveltäjä Clara Iannottan konserttoteoksen where the dark earth bends maailman kantaesityksen sekä mm. Juliet Fraserin, Alexander Schubertin ja Tomomi Adachin vierailujen lisäksi ohjelma on vahvistunut useilla kiinnostavilla esityksillä ja vierailuilla, puheohjelmakokonaisuudella sekä koulutuksellisilla yhteistyöproduktioilla Taideyliopisto Sibelius-Akatemian kanssa.



Arvostettu Helmut Lachenmann monipuoliselle vierailulle Helsinkiin

Festivaaliohjelman huomattavimpiin lisäyksiin lukeutuu saksalaisen, useilla kansainvälisillä palkinnoilla huomioidun säveltäjä Helmut Lachenmannin saapuminen Helsinkiin. Festivaalilla vierailevan Klangforum Wien -yhtyeen jäsenet ja Sibelius-Akatemian opiskelijoista koostuva NYKY Ensemble esittävät Lachenmannin 2000-luvun tuotannon merkittävimpiin sävellyksiin lukeutuvan Concertini-teoksen, jota ei aiemmin ole kuultu Suomessa. Suuri yleisö pääsee kuulemaan säveltäjän ajatuksia Sibelius-Akatemian järjestämässä haastattelumuotoisessa luentotilaisuudessa.



Laaja-alainen katsaus Sibelius-Akatemian nykymusiikkituotantoihin

Musica nova esittelee laajasti myös muita Sibelius-Akatemian opiskelijoiden nykymusiikkituotantoja. Tapahtuman aikana päästään kokemaan mm. sävellysluokan opiskelijoiden uusia kamarimusiikkikappaleita, musiikkiteknologian opiskelijoiden luoman kuunteluhuoneen, jossa Tuuli Lindebergin ääni on jännittävällä tavalla läsnä, sekä laulun ja pianonsoiton opiskelijoiden “kuusi aistia” -teemaan kietoutuvan Soiva kieli -liedsarjan konsertin.



Tunteet ja aistit -teema konkretisoituu läpi festivaaliohjelman

Kiinnostavia nostoja festivaaliohjelmasta ovat esim. Alexander Schubertin aisteja kutkuttava interaktiivinen virtuaaliperformanssi-installaatio Unity Switch, Juliet Fraserin lauluäänen ja elektroniikan yhdistelmän mahdollisuuksia tutkaileva Wave Songs -resitaali-ilta, Suomalaisen Kamarioopperan tuottama, virtuaalisesti lavastettu Ihmisen jälkeen -scifi-ooppera, Tomomi Adachin kehosensoreita hyödyntävä esitys osana Hietsu is Happening -tapahtumaa sekä suomalaisen Band of Weeds -yhtyeen meditatiivinen keikka, jossa Helsingin saaristoalueiden kasvien elektromagneettisuus – kasvien tunteet – muuttuu musiikiksi.



Vapaan kentän taidemusiikkitoimijat esille



Musica nova tarjoaa tänä vuonna nykytaidemusiikista kiinnostuneille ainutlaatuisen katsauksen Etelä-Suomen vapaan kentän nykymusiikkitoimijoiden vireään tarjontaan. Ohjelma sisältää esityksiä mm. Hietsu is Happening -kollektiivilta, Zagros Ensemblelta, Uusinta Ensemblelta, Earth Ears Ensemblelta, CHANGEnsemblelta ja Helsingin kamarikuorolta. Osa festivaalin konserteista on samalla osa läpi kauden toimivia konserttisarjoja, kuten Kuoromusiikin kausikonsertit sekä Klang-konserttisarja.



Puheohjelma syventää festivaalin tarjontaa



Festivaalin puheohjelma sisältää mm. yhteistyössä Teoston kanssa järjestettävän Miten sävellystilaukset syntyvät? -keskustelutilaisuuden sekä Musiikkitalon Tunne orkesterisi -luentosarjan yleisötapahtuman, jossa syvennytään säveltäjän, esittäjän ja kuulijan erilaisiin tunne- ja aistikokemuksiin musiikin äärellä.



Avajaisklubilla esiintyy Ilpo Väisänen

Festivaalin käynnistää G Livelabissa keskiviikkona 1. maaliskuuta toteutuva Nova Connection -klubi, jonka ohjelma rakentuu uuden Northern Connection -hankkeen ympärille. Hankkeessa on mukana yhtyeitä, festivaaleja ja säveltäjiä Skotlannista, Norjasta ja Suomesta, ja sen pyrkimys on edistää pohjoisen taidemusiikkiyhteistyötä ekologisella tavalla. Klubilla esiintyy elektroakustisen musiikin yhtye defunensemble sekä maamme kansainvälisesti tunnetuin kokeellisen elektronisen musiikin tekijä, harvoin esiintyvä Ilpo Väisänen.

Ohjelmisto on luettavissa kokonaisuudessaan festivaalin verkkosivuilla.

Konserttien liput ovat myynnissä konserttipaikkojen lipunmyyntikanavissa, osoitteissa ticketmaster.fi ja lippu.fi. Liput alkaen 0–53 €. Joka toinen vuosi toteutuvan festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.