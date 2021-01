Musica nova Helsinki siirtyy pääosin verkkoon

Suomen suurin nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinki siirtyy koronatilanteen vuoksi pääosin verkkoon ja tarjoilee 2.–10. helmikuuta poikkeuksellisen laajan konserttikattauksen muun muassa Ylen kanavilla. Ääni-installaatioita on lisäksi koettavissa kaupunkitilassa.

Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset jatkuvat pääkaupunkiseudulla, joten 2.–10. helmikuuta juhlittavan Musica novan Helsingin konsertit toteutetaan pääosin striimilähetyksinä televisiossa, verkossa ja radiossa. Nähtäväksi saadaan suurin osa festivaalin aiemmin julkistetusta ohjelmasta orkesterikonserteista kuoro- ja ensembleteoksiin. Yle Teeman, Yle Areenan ja Yle Radio 1:n lisäksi lähetyskanavina toimivat Taideyliopiston ja orkestereiden omat verkkoalustat. Striimit ovat löydettävissä myös tapahtuman verkkosivun kautta (musicanova.fi).

Joka toinen vuosi järjestettävän Musica novan ohjelmassa kuullaan erityisesti vuoden 2021 residenssisäveltäjien Lisa Streichin ja Simon Steen-Andersenin sekä festivaalin Polytopia-teeman innoittajana toimivan säveltäjä, arkkitehti ja matemaatikko Iannis Xenakisin musiikkia. Ohjelmassa ovat muun muassa Steen-Andersenin kulttiteos Black Box Music sekä festivaalilla kantaesityksensä saava, Keskustakirjasto Oodin arkkitehtuurin ympärille punoutuva Run Time Error. Streichin teoksista festivaalilla soivat esimerkiksi Augenlieder ja Mantel, ja Xenakisin tuotannosta kuullaan muun muassa harvoin esitetty La légende d’eer.

Festivaalin lukuisiin kantaesityksiin kuuluvat Run Time Errorin lisäksi esimerkiksi Radion sinfoniaorkesterin konsertissa kuultava Roope Mäenpään Jamais vu -tilausteos sekä Lauri Supposen osana Hietsu is Happening -tapahtumaa esitettävä Tromba Marina. Musica novan ohjelmassa kuullaan lisäksi muiden muassa Liza Limin ja Eugene Birmanin musiikkia. Australialaiselta Limiltä kuullaan kaksi teosta: varhainen Garden of Earthly Desire Zagros Ensemblen esittämänä sekä ympäristöteemaan keskittyvä Extinction Events & Dawn Chorus, joka avaa festivaalin NYKY Ensemblen esittämänä.

Pääosin maksuttomien striimilähetysten lisäksi kaupunkitilassa voi kokea pop up -installaatioita. Nuoria säveltäjiä ja arkkitehtejä yhdistävän Helsinki Polytopes -sarjan ääniteokset kuullaan yllättävissä paikoissa: MACHINA EX NATURAE on koettavissa Keskuspuiston luonnossa ja Room 227 helsinkiläisessä autotallissa ennakkoon varatuilla vuoroilla vain kaksi ihmistä kerrallaan. Kulttuurisaunaan pystytetään lisäksi kuunteluhuone, jossa kuulijat pääsevät vuorollaan sukeltamaan valmitsemiinsa Iannis Xenakisin teoksiin.

Lehdistötilaisuus verkossa tiistaina 2. helmikuuta

Musica nova Helsingin lehdistötilaisuus järjestetään etänä verkossa festivaalin avajaispäivänä 2. helmikuuta klo 15.30–16.15. Tilaisuudessa festivaalin teemoista ja Helsingissä kuultavista teoksista kertovat taiteellinen johtaja André de Ridder sekä säveltäjät Simon Steen-Andersen ja Lisa Streich. Ilmoittautumiset: tiedotus@musicanova.fi.

Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.

Musica nova Helsinki 2.–10.2.2021. Tarkat ohjelmatiedot ja kanavat löytyvät verkosta sivuilta musicanova.fi.