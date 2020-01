Musiikkimuseo Famen alkutaival oli menestyksekäs – yli puolet käynneistä tehtiin Museokortilla

Kauppakeskus Triplaan Helsingin Pasilaan lokakuussa avattu Musiikkimuseo Fame houkutteli yli 20 000 kävijää ensimmäisten viikkojensa aikana. Yli puolet käynneistä maksettiin Museokortilla. Kymmenestuhannes Museokortti-kävijä sai yllätyslahjana Fame-kultamukin.

Musiikkimuseo Famen 20 000 vierailijan rajapyykki rikottiin uudenvuodenaattona. Kymmenestuhannes Museokortti-käynti tehtiin perjantaina 27. joulukuuta, kun Anya Siddiqi asteli suomalaisen musiikin historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta esittelevään musiikkimuseoon. Siddiqi sai muistoksi käynnistään kultaisen Fame-mukin.

Ensimmäistä kertaa museossa vieraillut Siddiqi kertoi pitäneensä erityisesti virtuaalilaseista, kuten Esa-Pekka Salosen työtä kuvaavasta teoksesta, joka auttoi ymmärtämään kapellimestarin työtä paremmin.

Iloinen ja yllättynyt Anya Siddiqi ei ollut aiemmin käynyt Famessa ja kertoi pitäneensä erityisesti museon virtuaalilaseista.

Museokortti-kävijöiden määrä yllätti – kortti ollut myös museokaupan hittituote

Museon toimitusjohtaja Olli llmolahti kertoo, että Museokortti-kävijöiden suuri määrä on yllättänyt.

– Emme osanneet arvioida Museokortti-kävijöiden määrää näin suureksi, joka on itse asiassa ollut yli 50 prosenttia kaikista kävijöistä, Ilmolahti iloitsee.

Museokortti on ollut joulunajan hittituote museokaupan puolella ja kävijät ovat aktivoituneet ostamaan itselleen Museokortin museovierailun yhteydessä.

– Museokortti on ollut hyvä lahjatuote museokaupassa, Ilmolahti kertoo.

Fame on ollut auki vasta lokakuun loppupuolelta lähtien ja palaute on Ilmolahden mukaan ollut hyvää.

– Erityisesti on kiitetty elämyksellisyyttä ja sitä, että museossa voi oikeasti laulaa, tanssia ja kuunnella musiikkia. Myös suomalaisen musiikin kunniagalleria Finnish Music Hall of Fame on saanut kiitosta.

Koko perheelle suunnattu museo on tavoittanut laajasti eri kohderyhmiä niin lapsista aikuisiin kuin matkailijoista kansainvälisiin vieraisiin.

Monta hyvää syytä vierailla Famessa myös vuonna 2020

Vuonna 2020 Famessa tapahtuu paljon. ­Helmikuussa museossa avautuu Iskelmä-radion 20-vuotisjuhlanäyttely, toukokuussa heavymetal-musiikin vaihtuva näyttely nimeltään ”Metal Export” ja syyskuussa vuorossa on ainutlaatuinen Sibeliuksen videoteos, ”Sibeliuksen luontosuhde”.

Marraskuussa 2020 julkaistaan uudet suomalaisen musiikin kunniagallerian jäsenet. Nykyiset kunniagalleriaan valitut jäsenet jäävät museoon esille, mutta uudet ministeri Lauri Tarastin vetämän valintatoimikunnan valitsemat jäsenet nostetaan näyttävästi esille.

Fame painottaa näyttelyissään elämyksellisyyttä ja hyödyntää uutta teknologiaa. Museossa pääsee kokemaan virtuaalielämysten kautta, millaista on laulaa Savonlinnan Oopperajuhlilla tai Hartwall Arenan lavalla. Uusi Museokortti-kohde haluaa erottautua muista museoista modernin teknologian tuomalla elämyksellisyydellä.

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu yli 300 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Nähtävää riittää niin historian, taiteen, designin, luonnon, tekniikan kuin vaikkapa jääkiekon ystäville.