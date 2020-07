Mustasaaren uimarannalla runsaasti sinilevää – merivesien lämpötilat alhaisia

Tällä viikolla vesinäytteet otettiin Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren uimarannoilta. Saarten uimarantojen näytteet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä.

Viime viikkoisten veden korkeiden bakteeripitoisuuksien vuoksi myös Vantaanjoen uimarannoilta (Pikkukoski, Pakila ja Tapaninvainio) haettiin uusintanäytteet. Pakilan ja Tapaninvainion uusintanäytteissä todettiin edelleen kohonneita suolistoperäisten enterokokkien pitoisuuksia, mutta määrät olivat kuitenkin edelleen laskeneet viime viikosta. Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilta haetaan uusintanäytteet, joiden tulokset valmistuvat ensi viikon aikana. Uimaveden laadun heikentyminen on voinut johtua runsaista sateista, jotka ovat huuhtoneet epäpuhtauksia maan pinnalta Vantaanjokeen. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimaveden lämpötila saarten uimarannoilla vaihteli 17-21 asteen välillä. Vantaanjoen rannoilla veden lämpötila oli noin 19 asteista.

Näytteenoton yhteydessä havaittiin vähäisiä määriä sinilevää Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren uimarannoilla. Mustasaaressa sinilevää havaittiin runsaasti.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista ja käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Merivesien lämpötilat alhaisia

Vesinäytteitä otettiin tällä viikolla Helsingin lähivesiltä. Suurin osa näytteistä otettiin kaupungin itäisiltä merialueilta. Meriveden pintalämpötila on laskenut viime viikosta. Se on kaupungin edustalla nyt noin 11-17 astetta. Lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden keskimääräistä alhaisempia.

Kasviplanktonnäytteissä havaittiin vaihtelevaa lajistoa. Sinilevät eivät ole merkittävästi lisääntyneet viime viikosta. Laajoja pintakukintoja muodostavien rihmamaisten sinilevien määrä oli näytepisteillä edelleen melko vähäinen. Seurasaarenselällä havaittiin muita pisteitä runsaammin Dolichospermum-suvun sinilevää, joka saattaa muodostaa myrkyllisiä kukintoja.

Tuulinen sää on pitänyt sinilevät pääosin sekoittuneena vesipatsaaseen ja ehkäissyt pintakukintojen muodostumista. Sään tyyntyessä sinilevät saattavat nousta pintaan ja muodostaa näkyviä kukintoja nopeastikin.

Runsastuva sinilevä näkyy vedessä aluksi vihreinä tai kellertävinä tikkuina tai hippusina. Yksinkertainen sinilevätesti on ottaa leväistä vettä lasiin ja antaa sen seistä. Jos vedessä on sinilevää, se nousee pintaan noin tunnin kuluessa. Levämassaa voi myös nostaa kepillä. Jos se hajoaa veteen eikä tartu keppiin, voi kyseessä olla sinilevä.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta.

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä.

Uimaveden lämpötilat Helsingissä https://uiras.fvh.io/