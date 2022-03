Mustila Viini Oy on Maaseutumatkailun Vuoden Kellokas

MTK:n lihavaliokunta: Maatalouden kustannuskriisi uhkaa jo Suomen huoltovarmuutta 8.3.2022 07:31:08 EET | Tiedote

MTK:n lihavaliokunta vaatii Suomen hallitukselta pitkäjänteisiä ja järeitä toimenpiteitä, joilla turvataan Suomen huoltovarmuus, jonka ydin suomalainen ruoka on. Tuottajat eivät voi tuottaa ruokaa tappiolla, se tie on kuljettu loppuun. Ruuasta on maksettava tuottajalle sen todelliset tuotantokustannukset. Elintarvikeketjun kaikkien osien on nyt viimein kannettava vastuunsa maatalouden kustannuskriisin hoitamisessa. Aikaa ei ole hukattavaksi. Tuleva satokausi on pian käsillä, ja päätökset kylvöistä on tehtävä pian.