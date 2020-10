Muu-tuotteiden menestys poiki uuden suomalaisen Food Tech-yhtiön

Lehdistötiedote 22.10.2020. Meeat Food Tech Oy on uusi elintarvikealan yritys, joka on syntynyt Poutun vuosi sitten lanseeraamien Muu-kasvituotteiden pohjalta.

Poutun Muu-liiketoiminta on kasvanut vuodessa merkittävästi. ”Kysynnän ylitettyä kaikki odotukset päätimme irrottaa kasviproteiiniliiketoiminnan omaksi yhtiökseen. Lähdemme nyt kasvattamaan kasviproteiiniliiketoimintaa ja laajennamme samalla yhtiön omistuspohjaa”, kertoo Meeat Food Tech Oy:n toimitusjohtaja ja partner Mikko Karell, joka toimi aiemmin Pouttu Oy:n toimitusjohtajana.

Kiinnostus lihalle vaihtoehtoisiin proteiinin lähteisin lisääntyy koko ajan. Huoli omasta terveydestä ja ilmaston lämpenemisestä ajaa ihmisiä monipuolistamaan ruokavaliotaan.

”Kyse ei ole enää muoti-ilmiöstä, vaan nuoremmalle sukupolvelle vähintäänkin sekasyöminen on itsestäänselvyys. Markkinoilla on ollut kuitenkin aika huonosti saatavilla sellaisia kasvipohjaisia valmisruokia ja ruoka-aineita, joiden makumaailma ja valmistaminen olisi suurimmalle osalle ihmisistä tuttua. Jotta voimme vastata kasvavaan kysyntään, perustimme Meeat Food Tech -yrityksen. Samalla on hienoa viedä maailmalle suomalaista korkean tason ruokaosaamista”, sanoo Karell.

Meeat-tuotteiden raaka-aineena käytetään muun muassa herneproteiinia.

”Palkokasvit ovat lihaan verrattuna erittäin ympäristöystävällisiä. Niiden tuotanto sitoo hiilidioksidia, siinä missä lihantuotanto lisää kasvihuonepäästöjä. Kasviproteiinin tuotannon tehokkuus per peltohehtaari on kiloissa moninkertainen lihaproteiiniin verrattuna, ja veden kulutus taas vain murto-osa verrattuna lihaproteiiniin”, kertoo Karell.

Meeat tähtää aluksi Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa edelleen.

”Kasvipohjaisten proteiinituotteiden markkina kasvaa merkittävästi maailmanlaajuisesti. Pohjoismaissa kiinnostus monipuolisempaan ruokavalioon siirtymiseen on vielä keskimääräistä suurempaa, kuten olemme voineet havaita esimerkiksi kaurapohjaisten maitoa korvaavien tuotteiden suosiosta”, sanoo Karell.