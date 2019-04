Muumit ja Lappset aloittavat aktiviteettipuistoja koskevan yhteistyön

Lappset Creative

Lappset Creative on Lappset-konsernin teemapuistojen suunnittelusta ja valmistuksesta vastaava liiketoimintayksikkö. Se suunnittelee, valmistaa ja asentaa teemoitettuja aktiviteettipuistoja yhteistyössä monien kansainvälisesti tunnettujen ja rakastettujen lastenbrändien kanssa. Lappset Creativen yhteistyökumppaneiden verkostoon kuuluvat Muumien lisäksi mm. Merlin Entertainmentsin ja Mattelin tunnetuimmat hahmot sekä Beatrix Potterin sadusta tuttu Petteri Kaniini ystävineen. Lappset Creative on osa lähes 50-vuotiasta Lappset Groupia. Lappset Creativella on toimipisteet Rovaniemen lisäksi Lontoossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Vuodesta 2012 lähtien se on toimittanut lukuisia sisä- ja ulkotiloihin suunniteltuja lapsiperheiden elämyskohteita sekä freestyle-puistoja maailmanlaajuisesti.

Lappset Group Oy on rovaniemeläinen leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, puisto- ja kadunkalusteita, harraste- ja huippu-urheilun olosuhteita sekä teemapuistoja tarjoava perheomisteinen yritys. Lappset-konserniin kuuluu 15 tytäryhtiötä yhdeksässä eri maassa. Sen kansainväinen jakelijaverkosto ulottuu noin 60 eri maahan Euroopasta Lähi-Itään, Aasiasta Australiaan ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 63,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli noin 400 työntekijää.