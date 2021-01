Muuntunut koronavirus leviää nopeasti - rajoitusten ja suositusten noudattaminen entistäkin tärkeämpää

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2021 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään alueellista tilannekuvaa koronavirustilanteesta.

Pääjohtaja Markku Tervahauta antoi valmiustoimikunnalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) katsauksen koronaviruspandemiasta.

- Koronavirustilanteessa täytyy edelleen olla tarkkana, sillä virusmuunnoksista ei tiedetä tarpeeksi, eivätkä rokotukset ole meitä vielä suojaamassa. Rajoitukset purevat, mutta hyväkin tilanne voi muuttua nopeasti, kuten voidaan todeta esimerkiksi Irlannissa käyneen, totesi Markku Tervahauta puheenvuorossaan.

- Myös matkustamisen kanssa on hyvä olla tarkkana paitsi rajan yli, myös Suomessa. THL onkin antanut suosituksen, että kaikenlaista matkustamista pitäisi nyt rajoittaa vain välttämättömään.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedote 12.1.2021 matkustamisesta

Suomessa alueet ovat hyvin eri vaiheissa ja tilanne eri alueilla voi myös muuttua nopeasti. Se, että rajoituksia eri alueilla ei ole purettu liian nopeasti, on ollut viisautta, totesi Tervahauta.

- Uusi muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Kasvomaski on yksi keino ehkäistä viruksen leviämistä ja THL suositteleekin kasvomaskin käyttöä koko maassa. Maskin käytön lisäksi on ensisijaisen tärkeää noudattaa turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Oireisena ei tule mennä töihin tai kouluun, vaan tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedote 8.1.2021 päivitetystä maskisuosituksesta

- Rokotteiden saatavuus on merkittävin rokotusten tahtiin tällä hetkellä vaikuttava asia. Kun rokotteita saadaan Suomeen riittävästi, on tärkeää hoitaa väestörokotukset ripeästi. Olennaista myös on, että mahdollisimman moni väestöstä ottaa rokotesuojan itselleen sekä läheisilleen, korosti Markku Tervahauta rokotemyönteisyyden tärkeyttä väestön suojaamisessa.

Pelastusylitarkastaja Kai Horelli kertoi valmiustoimikunnalle lyhyesti koronapandemiatilanteesta Itä-Suomessa. Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueet ovat tällä hetkellä perustasolla. Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueet ovat kiihtymisvaiheessa. Vaikka tilanne Itä-Suomessa on kohtuullinen, niin lähellä on kuitenkin myös leviämisvaiheessa olevia alueita.

Johtajaylilääkäri Antti Hedman kertoi, että sairaanhoitopiirien tilanne KYSin erva-alueella on suhteellisen hyvä ja rauhallinen. Rokotukset ovat käynnistyneet THL:n ohjeistusta noudattaen ja etenevät suunnitellusti rokotteiden saatavuuden mukaan.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tekee helmikuun yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevat rajoituspäätökset viikolla 3. Valmiustoimikunnan puheenjohtajana toiminut johtaja Ulla Ahonen kannusti itäsuomalaisia edelleen vastuulliseen suositusten noudattamiseen, jotta tilanne Itä-Suomessa ei huonone ennen kuin väestölle saadaan rokotteesta kattava suoja koronavirusta vastaan.

