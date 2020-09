Muutoksia Amer Sportsin ylimmässä johdossa - Yhtiö siirtyy uuteen vaiheeseen kasvusuunnitelmassaan

Hong Kong/Helsinki, 18. syyskuuta 2020 – Amer Sports Oy (“Amer Sports” tai ”yhtiö”) ilmoittaa tänään muutoksista yhtiön ylimmässä johdossa. Heikki Takala on päättänyt jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana ja siirtyy Amer Sportsin hallituksen neuvonantajan rooliin. Jie (James) Zheng, Board Executive Director, ottaa vastuulleen Takalan tehtävät. Lisäksi Michael Hauge Sørensen on nimitetty uuteen Chief Operating Officer -rooliin Amer Sportsin johdossa. Nämä nimitykset tukevat Amer Sportsin siirtymistä uuteen vaiheeseen kasvusuunnitelmassaan.

James Zhengillä on yli 25 vuoden kokemus urheiluvälinemarkkinoista. Hän siirtyi Amer Sportsin pääomistajan ANTA Sports Products Limitedin (“ANTA Sports”) palvelukseen vuonna 2008, ja toimii nykyään sekä myös jatkossa ANTA Sportsin toimitusjohtajana. Zheng on ollut Amer Sportsin omistusyhtiön hallituksessa alkuvuodesta 2019.

Michael Hauge Sørensenillä on 25 vuoden kokemus globaaleista vaate- ja jalkinemarkkinoista. Sørensen on toiminut Amer Sportsin hallituksen neuvonantajana vuoden 2019 alusta. Hänellä on laaja-alainen kokemus brändien johtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä, monikanavaisuudesta ja arvoketjun hallinnasta.

Zheng, Sørensen ja talousjohtajana jatkava Jussi Siitonen muodostavat yhtiön uuden Executive Committeen, ja tekevät tiivistä yhteistyötä yhtiön nykyisen johtoryhmän kanssa kehittääkseen liiketoimintaa, vauhdittaakseen brändien kasvua ja vastatakseen entistä paremmin globaalien markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin. Tärkeimmät hankkeet kasvun nopeuttamiseksi ovat tuotekehitys, oma vähittäiskauppa sekä digitalisaatio. Näiden avulla yhtiön täysi potentiaali saadaan käyttöön ja Amer Sports nostetaan uudelle tasolle johtavana globaalina urheilutuoteyhtiönä.

Takala jättää tehtävänsä toimitusjohtajana, mutta jatkaa Amer Sportsin hallituksen neuvonantajana. Takalan toimitusjohtajakaudella viimeisen kymmenen vuoden aikana Amer Sports on kasvanut tasaisesti ja kehittänyt liiketoimintaansa sekä brändejään globaalisti tunnetuiksi pelureiksi. Tämä luo vahvan pohjan Amer Sportsin kasvun kiihdyttämiselle tulevaisuudessa.

“Tänään julkaistut muutokset tukevat Amer Sportsin liiketoiminnan ja brändien kasvua. Yhtiö on päässyt yli pahimmasta Covid-19 -pandemian aiheuttamasta epävarmuuden kaudesta ja on nyt vahvassa asemassa siirtymään seuraavaan jännittävään kasvukauteen”, sanoo Zheng. “Kiitämme Heikkiä suuresti hänen johtajuudestaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ja olemme iloisia, että hän jatkaa yhtiössä neuvonantajan roolissa.”

”On ollut hienoa johtaa Amer Sportsia viimeiset kymmenen vuotta,” toteaa Takala. ”Olen saanut tehdä töitä loistavien ihmisten kanssa eri puolilla yhtiötä, ja voimme kaikki olla erittäin ylpeitä yhdessä rakentamistamme globaaleista brändeistä ja Amer Sportsista yrityksenä. Jätän nyt tehtäväni toimitusjohtajana, mutta annan jatkossakin täyden tukeni yhtiölle ja sen uudelle johdolle neuvonantajan roolissa.

Amer Sportsin omistaa sijoittajakonsortio, johon kuuluvat ANTA Sports, FountainVest Partners, Anamered Investments Inc. ja Tencent Holdings Limited. Sijoittajakonserni kommentoi muutoksia: “Tänään ilmoitetut nimitykset edustavat uutta vaihetta Amer Sportsin kasvusuunnitelmissa ja vahvistavat sijoittajakonsortion sitoutumista Amer Sportsin täyden arvo- ja kasvupotentiaalin vapauttamiseen.”

ANTA Sports

ANTA-brändi perustettiin vuonna 1991, ja ANTA Sports Products Limited ("ANTA Sports") listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2007. ANTA Sportsin liiketoiminta on useiden vuosien ajan keskittynyt ANTA-urheilutuotteiden (vaatteet, jalkineet ja asusteet) suunnitteluun, tuotekehitykseen, valmistamiseen ja markkinointiin Kiinan kuluttajamarkkinoilla. Viime vuosina ANTA Sportsin "Single-Focus, Multi-Brand ja Omni-Channel" -strategia on vahvistanut jalansijaansa Kiinan urheiluasustemarkkinoilla. ANTA Sports tähtää sekä kuluttaja- että premium -urheilutuotteiden markkinoille Kiinassa monipuolisen tuotemerkkiportfolionsa avulla. Tuotemerkkiportfolio sisältää tuotemerkit ANTA, FILA, DESCENTE, SPRANDI, KINGKOW ja KOLON SPORT.

FountainVest

FountainVest Partners ("FountainVest") on yksi vakiintuneimmista itsenäisistä pääomasijoitusyhtiöistä Aasiassa. FountainVest keskittyy pitkän aikavälin sijoituksiin toimialojen markkinajohtajissa ja työskentelee tiiviisti yhteistyössä johtoryhmien kanssa edistääkseen kasvua ja arvontuottoa eri osa-alueilla, kuten strategian, operatiivisen toiminnan, rahoituksen ja pääomamarkkinoiden parissa. FountainVest on toteuttanut lukuisia menestyneitä ja merkittäviä sijoituksia globaalisti. Huomion kohteena olevia sektoreita ovat olleet muun muassa kulutuksen, median ja teknologian, terveydenhuollon, teollisuuden, rahoituspalveluiden ja yrityspalveluiden osa-alueet. FountainVest on eräiden suurimpien valtio-omisteisten sijoitusyhtiöiden ja eri puolilla maailmaa toimivien julkisten eläkeohjelmien tukema yhtiö, ja sen hallinnoimat varat ovat lähes 5,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Anamered Investments Inc.

Anamered Investments Incorporation ("Anamered Investments") on Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö. Wilson on vertikaalisen vähittäiskaupan ja teknisen vaatetuksen edelläkävijä. Lululemon athletica inc:n perustajana Wilson on asiantuntija teknisten kankaiden suunnittelussa ja teknisen vaatetuksen tuomisessa maailmanlaajuisille markkinoille. Wilsonilla on edelleen merkittävä omistus lululemon athletica inc:ssa sekä hyvin hajautettu sijoitusportfolio, joka sisältää pääomasijoituksia sekä sijoituksia yksityisiin yhtiöihin, julkisiin arvopapereihin sekä kiinteistöihin. Jokaista yritystä, johon Wilson on itse sijoittanut, hoidetaan ja tuetaan pitkäaikaisella pääomalla, ja niille on asetettu korkeat suorituskykyä, hallinnointia, taloudellista tulosta ja vastuullisuutta koskevat standardit.

Tencent

Tencent hyödyntää teknologiaa rikastaakseen Internetin käyttäjien elämää. Sen sosiaaliset tuotteet WeChat/Weixin ja QQ yhdistävät käyttäjät toisiinsa sekä runsaaseen digitaaliseen sisältöön, kuten peleihin, videoihin, musiikkiin ja kirjoihin. Sen oma kohdistusteknologia auttaa mainostajia saavuttamaan satoja miljoonia kuluttajia Kiinassa. Tencentin infrastruktuuripalvelut, kuten maksu-, turvallisuus-, pilvi- ja tekoälypalvelut luovat muista erottuvan tarjoaman ja tukevat kumppaneiden liiketoiminnan kasvua. Tencent pyrkii kehittymään yhdessä Internetin kanssa panostamalla ihmisiin ja innovaatioihin. Tencent perustettiin Shenzhenissä Kiinassa vuonna 1998, ja listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2004.