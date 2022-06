Muutoksia aukioloaikoihin kesällä 2022

Kaupunki valmistelee puolustusvoimien entisen varikon ostamista 25.5.2022 16:00:00 EEST | Tiedote

Kokkola valmistelee Santahaan alueella sijaitsevan puolustusvoimien entisen varikon ostamista LSK Business Park Oy:ltä. Alue sijaitsee Kokkolan keskustan ja suurteollisuusalueen välissä. Se rajautuu etelässä Satamatiehen ja Pohjoisväylään, sekä satamaan johtavaan rautatiehen. Muissa suunnissa aluetta ympäröi metsäalue, jossa risteilee ulkoilureittejä ja hiihtolatuja. Kokonaisuudessaan alue on noin 78 hehtaarin suuruinen. Siellä on noin 60 puolustusvoimien vanhaa rakennusta, joista suurin osa on vuokrattu varastokäyttöön. Alue sijaitsee pohjavesialueella, mikä rajoittaa merkittävästi sen käyttöä. Alueella on voimassa Ympäristönsuojelulain 17§:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Alueen ostohinnaksi on neuvoteltu 985 000 euroa, josta puuston osuus on noin 216 000 euroa. Maapohjan hinnaksi tulee siten noin 0,98 euroa/m2. Kauppa käsitellään kaupunginhallituksessa 30.5.2022 ja kaupunginvaltuustossa 13.6.2022. Aluetta on kaavailtu ensisijaisesti yleisiä virkistystoimintoja ja ulkoharrastuks