Muutoksia Cultura-säätiön toiminnassa ja organisaatiossa - Toiminnan suunta muuttuu maailman muutoksen myötä

Tiedote / Cultura-säätiö, julkaisuvapaa 5.9.2019 klo 16.00. Cultura-säätiön tehtävänä on toimia yhdistävänä tekijänä Suomen venäjänkielisen väestön ja muun väestön sekä yhteiskunnan välillä – edistäen yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä erityisesti kulttuurin keinoin.

Säätiön hallitus on päättänyt elokuun lopun kokouksessaan keskittää tulevan toiminnan kahteen ohjelmakokonaisuuteen. Nämä ovat jo käynnissä olevat Monikielinen suomalainen yhteiskunta sekä Kulttuuri ja dialogi. Samalla päätettiin hallinnon keventämisestä ja viestinnän tehostamisesta. Sekä apurahatoiminnan hallinto että tiedotus ja viestintä on päätetty ulkoistaa. Näillä toimilla haetaan tehokkuutta ja erityisesti viestinnän osalta myös moninaisuutta, monikielisyyttä ja monikanavaisuutta. Ratkaisuilla on vaikutuksia myös säätiön henkilöstöön. Säätiön resurssien oletetaan säilyvän nykytasolla, kyse ei siis ole säästöohjelmasta vaan resurssien suuntaamisesta entistä paremmin oleelliseen tekemiseen.

Culturan hallituksen puheenjohtaja Janna Puumalainen kertaa tilannetta:

"- Säätiö perustettiin 2013 kovin erilaisessa maailmassa. Nyt suuntaamme toimintaamme uudelleen ja se näkyy tietysti myös organisaatiossa. Säätiö toimii jatkossa entistä enemmän nimenomaan kulttuurin, kommunikaation ja yhdessä tekemisen kautta. Fokusoidumme oleelliseen ja kevennämme hallintoa – toki hyvän hallintotavan puitteissa."

Monikielinen yhteiskunta -ohjelman painopisteenä ovat nuoret. Edistämme erilaisten ja erityisesti venäjänkielisten lasten ja nuorten osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Haluamme pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen, että syrjäytyvien maahanmuuttajataustaisten nuorten määrä Suomessa merkittävästi pienenee. Kulttuuri ja dialogi -kokonaisuudenkautta rakennamme venäjänkielisen, suomenkielisen ja muiden väestöryhmien välistä ymmärrystä, luottamusta ja yhteistyötä. Kulttuuria ja dialogia käytetään madaltamaan kynnyksiä ja tuomaan ihmisiä yhteen.

Pitkään periaatetasolla suunniteltu muutos ajoittuu ajankohtaan, jolloin säätiön johtaja Pekko Kohonen on terveyssyiden takia poissa ja hänen oletetaan palaavan tehtäviinsä lokakuun 2019 loppupuolella. Muutosjohtajaksi säätiöön on tälle ajalle palkattu OTK Mikko Vartia. Vartian tehtävänä on muutosprosessin läpivienti, ei toiminnan sisällöllinen kehittäminen.

Cultura-säätiö edistää taiteen, kulttuurin ja dialogin keinoin monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymistä Suomessa. Tässä erityisenä painopisteenä on venäjänkielinen väestönosa sekä suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin tuntemuksen lisääminen. Säätiö on pieni alle kymmenen hengen organisaatio, joka toimii fyysisesti erityisesti pääkaupunkiseudulla – ja pyrkii valtakunnallisuuteen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön edistämissään teemoissa. Säätiö hallinnoi myös Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoa, josta myönnetään apurahoja suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin ymmärryksen lisäämiseksi. Säätiön päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.