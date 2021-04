Muutoksia Helsingintien (tie 170) liikenteelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuoksi

Jaa

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysterintie- Ernestas aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Helsingintien (mt 170) varrelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2020 ja valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Rakennustyö ei kuitenkaan aiheuta mitään häiriöitä moottoritielle.

Porvoossa Munkbyn risteyssillan kohdalla rakentaminen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin. Ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt alkoivat torstaina 8.4.2021. Ensimmäisessä vaiheessa on käytössä liikennevalot arkisin klo 7.00.– 16.00., ja tuolloin käytössä on vain yksi ajokaista (n. 300 m matkalla). Arkisin klo 16.00.– 7.00. ja viikonloppuisin molemmat ajokaistat ovat käytössä. Työn ensimmäinen vaihe kestää huhtikuun loppuun saakka. Seuraavan vaiheen liikennejärjestelyistä tiedotamme erikseen. Liikennejärjestelyt säilyvät paikalla heinäkuun loppuun asti. Nopeusrajoitus kohteessa on 30 km/h.

Munkbyn silta

Työn rakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Hyvinkään Tieluiska Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.