Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa

Muutosten tausta

ELY-keskus on suunnitellut kyseisen liikenteen yhteistyössä Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien sekä Ilmajoen kunnan kanssa. Suunnittelun pohjana Kurikan kohdalla oli olettama, että Kurikan Magneetin alueella olisi kunnan pääpysäkki, jonka kautta kaikki vuorot kulkisivat ja joka toimisi solmupisteenä Jalasjärven ja Jurvan yhteyksille, ja jossa olisi liityntäpysäköinti. Suunnitelman mukaan kaikkia vuoroja ei suunniteltu kulkevaksi Kurikan Torin kautta, sillä osalla vuoroista tavoiteltiin mahdollisimman nopeaa matka-aikaa Kauhajoki – Seinäjoki välillä.

Liityntäpysäköinti ei kuitenkaan toteutunut, ja vuorot ovat kulkeneet Magneetin kiertoliittymän kautta syyskuusta 2022 alkaen. Magneetin kiertoliittymässä käynti on osoittautunut joillain vuoroilla tarpeettomaksi, koska ko. liityntäpysäköintiä (solmupistettä) ei ole. Liikenteenharjoittajan aloitteesta ELY-keskus on päätynyt yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa tekemään muutokset joukkoliikenteeseen Kurikan alueella. Muutosten seurauksena joukkoliikenteen palvelutaso paranee Kurikan keskustan alueella. Lisäksi muutoksen seurauksena ajoaika Kauhajoen ja Seinäjoen välillä pitenee osalla vuoroista.

Reitti- ja aikataulumuutokset vaativat yhteensovittamista

Reitti- ja aikataulumuutosten suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että koko Kurikan alueen joukkoliikenne toimii vielä muutosten jälkeen kokonaisuutena ja vaihtoyhteydet eivät katkea. Tämä on ollut reunaehtona muutosten toteuttamiselle. Myös jatkossa Jurvan ja Jalasjärven suunnilta on mahdollisuus kulkea Seinäjoelle hyödyntäen vaihtoyhteyksiä. Toinen tärkeä yksityiskohta suunnittelussa on ollut mahdollistaa junaliityntäyhteydet Seinäjoen asemalla. Usea yhteysvälin vuoro mahdollistaakin matkaketjun junan ja linja-auton välillä.