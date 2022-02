Muutoksia Turun Osuuskaupan johtoryhmässä - Mikko Eskelisestä market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja

Uusi S-market Auranlaakso avataan huomenna 2.2.2022 13:04:46 EET | Tiedote

Uusi S-market Auranlaakso avataan torstaina 3.2.2022 klo 10. Vuorokauden ympäri palveleva kauppa yllättää monipuolisuudellaan ja palvelukirjollaan. Kauppa on myös erityisen ympäristöystävällinen, sillä se on pian lämmityksen ja sähkön osalta täysin hiilineutraali. - Uusi, edullisen hintatason tarjoava ja ympärivuorokauden palveleva S-market ruoan verkkokaupan noutopisteineen tuo vaihtoehtoja ja väljyyttä asiointiin. Kaiken kruunaavat herkullinen valikoima ja houkuttelevat palvelut: paikan päällä valmistetut Itsudemon sushit, Picadelin salaattibaari, Mehustamon tuoremehupuristimen raikkaat mehut ja buffetista löytyvät siivet Siipiweikkojen kastikkeella. Palvelevalta ja herkulliselta ruokatorilta saa mukaansa muun muassa Perniön Kebabin tuotteita. S-marketin yhteydessä löytyy myös Laakson kuppila, joka tarjoilee lounasta maanantaista lauantaihin, kenttäpäällikkö Olli Saarinen Turun Osuuskaupasta kertoo S-marketin palveluista. Kaikkinensa S-market Auranlaakson valikoimissa on yhteensä läh