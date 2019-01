Muutoksia Turun Osuuskaupan johtoryhmässä

TOK:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu 21.1.2019 alkaen.

Jatkossa johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Heikkinen, toimialajohtaja Mikko Eskelinen, toimialajohtaja Mikko Rauhanen, talousjohtaja Hannamaija Reunanen ja henkilöstöjohtaja Marja Kyllönen. Sokos-ketjujohtaja Janne Reunanen jättää Turun Osuuskaupan.

Samassa yhteydessä johtoryhmäläisten vastuualueisiin tulee muutamia muutoksia. Toimialajohtaja Mikko Eskelinen vastaa edelleen matkailu- ja ravitsemiskaupasta sekä jatkossa myös tavaratalokaupasta. Toimialajohtaja Mikko Rauhasen vastuualueelle tulee marketkaupan lisäksi liikennemyymälä- ja polttonestekauppa.

- Muutokset tukevat Turun Osuuskaupan vahvaa uudistumista ja kasvattavat osaamista osuuskaupan sisällä. Wiklundista on muotoutumassa elämisen monipuolinen keskus, jonka palvelutarjonnassa on runsaasti elämyksellisyyttä. Tässä vaiheessa, kun perusta on luotu, on luontevaa hakea Wiklundin osalta uutta kasvusysäystä ja keskittää elämysbisnes kokonaisuudessa yhdeksi vastuualueeksi johtoryhmässä. Nyt Mikko Eskelinen ottaa vastatakseen tästä kokonaisuudesta. Marketkaupan ja liikennemyymälä- ja polttonestekaupan osalta vetovastuut yhdistetään Mikko Rauhasen vastuualueelle, toteaa toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

- Haluan kiittää Janne Reunasta hyvästä työstä Sokosten ja Wiklundin uudistuksen ensimmäisen vaiheen parissa. Hän on kehittänyt Sokosten liiketoimintaa haastavassa käyttötavarakaupan markkinassa ja vienyt Wiklundin uudistuksen ensimmäisen vaiheen ansiokkaasti loppusuoralle, Heikkinen jatkaa.

Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Antti Heikkinen, puh. 010 764 4003