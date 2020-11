Muutoksia Vaasan kaupunginteatterin kevään ohjelmistoon

Vaasan kaupunginteatterin tulevan kevään ohjelmistoon on tehty koronapandemian aiheuttamien vaikutusten vuoksi muutoksia. Keväälle kaavailtu draama Katoava maa sekä ooppera Così fan tutte siirtyvät vuodella eteenpäin.

Vaasan kaupunginteatterin esitystoiminta jouduttiin lakkauttamaan lokakuussa, jonka vuoksi suuri määrä esityksiä peruuntui. Teosten pidemmän esitysajan sekä turvallisuuden takaamiseksi kevään näytöskalenteria on jouduttu muokkaamaan uudelleen. Julia-näyttämölle kaavailtu draama Katoava maa siirtyy esitettäväksi keväällä 2022. Tämä mahdollistaa sen, että kiitelty näytelmä Kissani Jugoslavia sekä suosioon noussut lastenesitys Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! jatkavat ohjelmistossa myös keväällä.

Romeo-näyttämön odotettu ooppera Così fan tutte siirretään keväälle 2022 turvallisuussyistä. Vaasan kaupunginteatterissa noudatetaan valtakunnallisia ohjeistuksia niin orkesteritoiminnan kuin kuorotoiminnakin osalta. Vallitsevassa pandemiatilanteessa orkesterille ja kuorolle ei pystytä takaamaan ohjeistusten mukaisia riittäviä turvaetäisyyksiä esitysten aikana.

- Ooppera on meille hieno ja tärkeä taidemuoto ja onkin tärkeää, että pystymme esittämään sen todellisessa mittakaavassa ja täysille oopperaa rakastaville katsomoille. On todella harmillista, että näin hienot teokset joudutaan siirtämään, mutta olen onnellinen, että neuvotteluissa taiteilijat ovat nähneet koronan aiheuttamat riskit ja kääntäneet katseen tulevaisuuteen. On hienoa, että pystymme jatkamaan upeita esityksiä, joille muutoin olisi tullut liian lyhyt esityshistoria ja takaamaan tällä tavoin töitä teatterintekijöille, toteaa Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen.

- Toivotaan, että tällä toimenpiteellä voidaan taata se, että vuonna 2022 mahdollisimman moni pääsee nauttimaan tästä oopperasta, lisää Vaasan kaupunginorkesterin intendentti Mia Huhta.

Muutoksista huolimatta Vaasan kaupunginteatterin kevätohjelmistolla on runsaasti tarjottavaa teatterinnälkäisille katsojille. Kissani Jugoslavia –näytelmän ja Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! –lastenesityksen lisäksi ohjelmistossa jatkavat keväällä maaseutukomedia Suomen hevonen sekä syksyllä tauolle joutunut kysytty musikaali The Sound of Music. Luvassa on myös muita tapahtumia ja vierailuesityksiä, joista tiedotetaan myöhemmin.