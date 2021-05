Muutoksia verenluovutussoveltuvuudessa: Entistä useampi voi luovuttaa verta

Jaa

Katso tiedotteesta viikon 19 (10.–16.5.) verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Toukokuusta alkaen verenluovutus on mahdollista entistä useammalle, kun Veripalvelu muuttaa verenluovutuksen valintakriteereitään. Allergisten reaktioiden, syöpien ja seksiriskikäyttäytymisen aiheuttamat luovutusesteet muuttuvat 3.5.2021.

Vakava allerginen reaktio tai anafylaksia aiheuttaa jatkossa kahden viikon luovutusesteen hoidon päättymisestä. Aiemmin anafylaksia eli äkillinen ja vakava allerginen yleisreaktio on aiheuttanut pysyvän luovutusesteen.

Kaikki sairastetut syövät eivät enää aiheuta verenluovutusestettä. Verta voi luovuttaa, jos on toipunut ja seuranta on päättynyt paikallisesta syövästä, joka ei ole ollut levinnyt toteamisvaiheessa ja jonka hoito on toteutettu paikallisesti leikkaamalla, paikallisella sädehoidolla tai esimerkiksi lääkehuuhtelulla. Tällaisia syöpiä ovat esimerkiksi monet eturauhassyövät, suoliston syövät ja ihon syövät sekä paikallinen kohdunkaulan syöpä.

Paikallisesta syövästä toipumiseen ja seurannan loppumiseen voi kulua tyypillisesti esimerkiksi viisi vuotta. Basaliooman kohdalla seurantaa ei ole välttämättä lainkaan, ja sen kohdalla varoaika lyheneekin minimissään yhden kuukauden mittaiseksi.

- Syöpiin liittyvien varoaikojen lyhentämisessä on tehty paljon yhteistyötä kansainvälisten asiantuntijaverkostojen kanssa. On hienoa todeta, että tutkimustietoon perustuvan näytön pohjalta on nyt mahdollista lieventää pahanlaatuisiin kasvaimiin liittyviä verenluovuttajien valintakriteerejä, Veripalvelun vastaava lääkäri Johanna Castrén toteaa.

Miesten välisestä seksistä sekä seksin ostamisesta tai myymisestä seuraava verenluovutuseste lyhenee neljään kuukauteen aiemman 12 kuukauden sijasta. Muutos perustuu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uudistuneeseen määräykseen veripalvelutoiminnasta .

- Muutos ei riskiarviointimme mukaan vaikuta verivalmisteiden turvallisuuteen. Siksi varoaikaa voidaan turvallisesti lyhentää. Pidämme Veripalvelussa muutosta yhtenä askeleena kohti tilannetta, jossa seksiriskikäyttäytymiseen liittyvät varoajat asettuvat näyttöön perustuen mahdollisimman oikealle tasolle, sanoo Castrén.

Verenluovutustilaisuudet viikolla 19 (10.–16.5.)

Varaa aika etukäteen: veripalvelu.fi/ajanvaraus.

Maanantai 10.5.2021

klo 13.00-17.30 PIETARSAARI, Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

klo 13.00-17.00 KEMI, Seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11

klo 13.00-18.00 KOUVOLA, Kouvolan Upseerikerho, Upseeritie 5

klo 14.00-18.00 MASKU, Maskutalo, Seuratalontie 2

klo 14.00-18.00 JÄMSÄ, Seurakuntakeskus, Koskentie 30 C



Tiistai 11.5.2021

klo 11.00-15.00 ROVANIEMI, Hotelli Santa Claus, alakerran kokoustilat, Koskikatu 14

klo 13.00-18.00 UUSIKAUPUNKI, Työväentalo, Ylinenkatu 12

klo 13.30-18.00 KARKKILA, Pohjanpirtti, Tammelantie 1

klo 14.00-18.00 KORSO, seurakuntakeskus, kulku p-paikan puolelta, Merikotkantie 4



Keskiviikko 12.5.2021

klo 11.00-16.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3

klo 12.00-17.00 KARHULA, Seuratalo Sampo, Sampokuja 6

klo 13.00-17.00 NURMES, Seurakuntakeskus, Ikolantie 3

klo 14.00-18.00 PAROLA, Hattulan seurakuntatalo, Parolantie 45

klo 14.00-18.00 ESPOON KESKUS, Suvelan kappeli, Kirstintie 24

Perjantai 14.5.2021

klo 13.00-18.00 HYVINKÄÄ, Järjestötalo, Munckinkatu 49

klo 13.00-18.00 PORVOO, Nuorisotila Zentra, WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20

klo 13.00-17.30 ÄHTÄVÄ, Seurantalo, Nådjärvsvägen 4

klo 13.00-18.00 HÄMEENLINNA, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12

Veripalvelutoimistot

Veripalvelun kiinteiden toimipisteiden aukioloajat löytyvät kunkin toimiston verkkosivuilta.