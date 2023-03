Muutos Pohteen Matkakeskuksen toiminnassa Oulussa

Oulussa Matkapalvelukeskus vastaa edelleen päiväsaikaan tapahtuvasta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelujen välityksestä. Iltaisin ja viikonloppuisin kuljetuspalvelujen välittäjänä toimii ulkoinen palveluntuottaja.

Ulkoinen palveluntuottaja vaihtuu nopealla aikataululla aikaisemman palveluntuottajan konkurssin vuoksi. Muutokseen on varauduttu ja järjestelmää on testattu. Muutoksen ei pitäisi vaikuttaa välitystoimintaan.

Uusi palveluntuottaja on Dynava Oy. Yhtiöllä on kokemusta matkojen välitystoiminnasta ja palvelualue on heille tuttu.

Matkapalvelukeskuksen puhelinnumero 08 558 44015 säilyy ennallaan.

Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Matkapalvelukeskus