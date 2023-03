Muutostilanteita luotsaamassa – Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen opit ja onnistumiset on julkaistu

Jaa

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke ESR on kehittänyt muutosturvan toimintamallia ja valtakunnallista muutosturva-asiantuntijoiden verkostoa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Hanke päättyy syksyllä 2023; nyt on aika julkistaa pitkän kehittämishankkeen aikana syntyneet oivallukset jokaisen muutosturvasta kiinnostuneen saataville. Hankkeen aikana tehdystä kehittämistyöstä ja opeista on tehty julkaisu ”Muutostilanteita luotsaamassa – Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen opit ja onnistumiset 2015–2023”.

Hankkeen kehitystyötä on ohjannut neljä kulmakiveä: asiakaslähtöisyys, ennakointi, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja kokeilukulttuuri. Nämä kantavat teemat ovat olleet vahvasti osana kehittämistyötä ja pilotointeja. Julkaisussa esiteltävät pilotoinnit antavat esimerkkejä siitä millaisia onnistumisia ja oppeja hankkeen aikana on saatu muutosturvan alalta. Hankkeessa toteutetussa muutosturvan palvelumuotoilussa kiteytettiin muutosturvan laadullinen palvelulupaus "Valtakunnallista vaikuttamista, vilpitöntä välittämistä". Julkaisun löydät Doria-julkaisuarkistosta (doria.fi). Muutosturvaa nyt ja tulevaisuudessa Muutosturva on toimintamalli, jonka tarkoituksena on minimoida erilaisista sopeuttamistoimista johtuvat työttömyysjaksot sekä nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvan toimintamallia toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, työnantajan ja henkilöstön välillä. Tilanteen mukaan myös muita sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita voidaan ottaa mukaan toimintamallin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Muutosturvan toimintamalli koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottuja henkilöitä, lomautettuja henkilöitä sekä konkurssitilanteissa työpaikkansa menettäviä. Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke (ESR) kehittää muutosturvaa valtakunnallisesti. Hanke päättyy syksyllä 2023. Hanke on koordinoinut ja fasilitoinut valtakunnallista muutosturva-asiantuntijoiden verkostoa lujittaen vahvan ja osaavan verkoston toimintaa ympäri Suomen. Verkostossa pystytään tarttumaan ylialueellisiin muutostilanteisiin saumattomasti ja tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun muutosta koskevissa tilanteissa valtakunnallisesti. TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä myös muutosturvapalvelut siirtyvät kuntien toteutettavaksi vuoden 2025 alusta. Tämä historiallisen uudistuksen myötä muutosturvan palvelu ja palvelun kehittäminen tulee osaksi kuntatoimijoiden tehtäväkenttää. Hankkeen julkaisu antaa ymmärryksen siitä millaista lakisääteistä palvelua valtionhallinnossa on tuotettu sekä millaisia kehitysaskeleita palvelun toteuttamisessa on otettu vuosien saatossa sekä millaisia hyviä käytänteitä palvelun kehittämisessä on tunnistettu.

Avainsanat ESRmuutosturva

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa