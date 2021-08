Myllyn Paras on elintarvikealan neljänneksi arvostetuin yritys Suomessa

Jaa

Yritys kohensi sijoitustaan Suomen arvostetuimpien brändien joukossa viime vuodesta peräti kymmenen sijaa ylöspäin sijalle 14.

Taloustutkimuksen tekemä Brändien arvostus -tutkimus laittoi vuoden 2021 arvostetuimmat suomalaiset brändit järjestykseen. Myllyn Paras pärjäsi tutkimuksessa loistavasti ollen elintarvikealan yrityksistä neljänneksi arvostetuin. Parannusta edelliseen vuoteen oli kaksi sijaa.

”Tämä on uskomattoman hieno juttu ja paras sijoituksemme kautta aikojen. On kunnia olla mukana kärkikahinoissa ikonisten suomalaisten brändien kanssa. Se kertoo siitä, että pitkäjänteinen työ tuotteiden, brändin ja uusien innovaatioiden kanssa alkaa näkyä”, Myllyn Parhaan markkinointijohtaja Johanna Kemppinen iloitsee.

Vuoden arvostetuimpien brändien listauksessa Myllyn Paras nousi peräti kymmenen sijaa ylöspäin sijalta 24. sijalle 14. Yrityksen sijoitus on noussut listauksessa vuosi vuodelta.

”On hieno huomata, että kuluttajat arvostavat kotimaisia, luotettavia ja laadukkaita kasvipohjaisia tuotteita. Niihin olemme panostaneet aivan erityisellä tavalla. Tästä esimerkkinä keväällä julkaistu Suomen ensimmäinen täysin kotimainen pastasarja”, Kemppinen sanoo.

Kotimaisuus on Myllyn Parhaalle hyvin tärkeä asia. Yrityksen käyttämistä raaka-aineista peräti 90 prosenttia on kotimaisia, ja sitä lukua yritys aikoo kasvattaa entisestään.

Sadan vuoden ikää lähestyvä Myllyn Paras on ollut vuosikymmenien ja useiden sukupolvien ajan mukana ihmisten arjessa. Kemppinen uskoo, että viime vuosien aikana se on onnistunut tuomaan esille viestiä arvoista ja brändistä oikealla tavalla.

”Olemme tulleet arvomaailmassa vielä lähemmäksi ihmistä.”

Kuluttajat arvioivat Suomen tunnetuimpia brändejä antamalla itse tuntemilleen brändeille arvosanan sen mukaan, kuinka paljon he kyseistä brändiä arvostavat. Kuluttajat kertovat myös, käyttävätkö he tuotemerkkiä pääasiallisesti vai lisäksi, sekä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat brändiä.

Brändien arvostus -tutkimus 2021 julkistettiin perjantaina 20. elokuuta. Taloustutkimus on tehnyt brändien arvostusta kartoittavaa tutkimusta vuodesta 1997.