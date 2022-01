Myllyn Parhaan hävikki hyödynnetään nyt entistä kestävämmin – ravintoaineet jatkavat elämäänsä hyönteisproteiinina

Myllyn Paras Finland Oy on vuonna 1928 perustettu hyvinkääläinen yritys, joka valmistaa, myy ja markkinoi jauhoja, hiutaleita, suurimoita ja pastaa sekä pakastetaikinoita ja leivonnaispakasteita. Yrityksen kaksi tehdasta sijaitsevat Hyvinkäällä. Yritys valmistaa tuotteita myös vientiin mm. Kiinaan ja Baltian maihin. Yhteensä Myllyn Paras työllistää yli sata henkilöä.





Volare on suomalainen syväteknologiayhtiö, jolla on radikaali lähestymistapa tuottaa proteiineja ja öljyjä kestävästi. Nykyiset yleiset proteiinin lähteet, kuten soija ja liha, haaskaavat maapallon niukkoja resursseja. Mustasotilaskärpäseen pohjaavat tuotteemme korvaavat näitä proteiininlähteitä rehu- ja lemmikinruokateollisuudessa, ja niiden ympäristöjalanjälki on mitättömän pieni verrokkeihinsa nähden. Prosessimme on kiertotaloutta puhtaimmillaan: jalostamme elintarviketeollisuuden sivuvirroista laadukkaita tuotteita, jotka ovat sellaisenaan yhteensopivia teollisuuteen. Juuremme ovat vuosien tutkimustyössä VTT:llä ja meihin on sijoittanut Maki.vc.